Huijsen apunta a la Supercopa y Mbappé sigue siendo duda

Dean Huijsen regresa a la convocatoria del Real Madrid tras superar molestias musculares y viajará a Arabia Saudí con su equipo, mientras la presencia de Kylian Mbappé en la semifinal ante Atlético sigue en suspenso por lesión

Dean Huijsen regresó a los entrenamientos del Real Madrid tras superar una sobrecarga muscular, situación que le permite ser incluido en la convocatoria que viajará a Arabia Saudí para enfrentar al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa, de acuerdo con la información publicada por el medio. Mientras tanto, la participación de Kylian Mbappé en dicho encuentro continúa en duda a causa de una lesión en la rodilla.

Según detalló la fuente, el futbolista español se integró nuevamente este lunes a las sesiones grupales en la Ciudad Real Madrid, después de haberse perdido el partido liguero disputado el domingo ante el Real Betis, encuentro que finalizó con una victoria contundente del club blanco por 5-1. Huijsen, al quedar recuperado de sus dolencias musculares, entrenó con normalidad junto a sus compañeros y forma parte de la expedición que partirá este martes hacia Yeda, donde se jugará la semifinal en el estadio Rey Abdullah, el jueves a las 20.00 (hora peninsular española).

El desarrollo de la preparación incluyó trabajos diferenciados para los integrantes del plantel. Según consignó el medio, aquellos que comenzaron el último partido como titulares realizaron ejercicios en interiores, mientras que el resto del grupo inició la jornada con activaciones físicas en el gimnasio, para luego trasladarse al césped y participar en ejercicios de presión y rondos. Posteriormente, los futbolistas ensayaron progresiones de juego y transiciones, finalizando la sesión con un partido en campo de dimensiones reducidas.

En cuanto a las bajas, el medio indicó que ni Mbappé, ni Éder Militão, ni Trent Alexander-Arnold participaron en la actividad sobre el césped, ya que los tres continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Mbappé, en particular, sigue sin estar disponible tras la lesión en su rodilla que le impidió ser convocado para el reciente encuentro contra el Betis. La decisión sobre la presencia del delantero francés en la semifinal se tomará después del último entrenamiento previsto en Madrid, programado para la mañana del día de Reyes. Según destacó la fuente, será entonces cuando Xabi Alonso evalúe el estado de Mbappé y determine si puede entrar en la lista de jugadores que viajarán a Arabia Saudí.

El Real Madrid afronta este compromiso en medio de un contexto marcado por la rotación de jugadores y por la necesidad de evaluar la condición física de algunos de sus principales efectivos. La vuelta de Huijsen representa una opción adicional para el cuerpo técnico, mientras que la incertidumbre respecto a Mbappé mantiene la expectativa sobre la conformación definitiva del equipo para el duelo ante el Atlético de Madrid. La preparación en la Ciudad Real Madrid ha incluido ajustes en la dinámica de trabajo de la plantilla ante las distintas situaciones físicas de los integrantes, según la información proporcionada por el medio.

