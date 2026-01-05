Agencias

Guterres pide a las autoridades iraníes tomar medidas para "evitar más víctimas" tras las últimas protestas

El secretario general de Naciones Unidas expresó “profunda consternación” por el saldo mortal de las manifestaciones y solicitó respeto pleno a la libertad de expresión, mientras aumentan las tensiones tras la violencia desatada por la crisis económica iraní

El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, transmitió la preocupación de António Guterres ante las crecientes tensiones tanto dentro de Irán como en la región, destacando la importancia de que todos los actores implicados eviten acciones que incrementen la inestabilidad. Después de que varias organizaciones no gubernamentales informaran sobre la muerte de al menos quince personas en los recientes enfrentamientos, el secretario general de la ONU solicitó a las autoridades iraníes adoptar medidas concretas para impedir más víctimas y recordó la necesidad de respetar los derechos fundamentales de protesta, reunión y libertad de expresión, según detalló el medio.

De acuerdo con lo comunicado por Naciones Unidas y consignado por distintos organismos internacionales, la oleada de protestas surgió a raíz del deterioro en el poder adquisitivo de millones de iraníes. La crisis económica en Irán se profundizó en un contexto donde las sanciones impuestas por Estados Unidos y la presión internacional han aumentado, mientras el gobierno enfrenta acusaciones sobre intentos de potencias como Israel de fomentar la división interna. Según lo publicado por la fuente, Guterres insistió en que "todas las personas deben poder protestar pacíficamente y expresar sus quejas".

La inestabilidad se incrementó tras los recientes choques violentos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que dejaron no solo muertos sino también numerosos heridos, reportaron organismos humanitarios. En el comunicado transmitido por el portavoz de la ONU, el secretario general afirmó que sigue de cerca la situación y pidió a los responsables políticos de Irán "garantizar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica", concepto subrayado durante la intervención ante los medios.

El medio también señaló la preocupación de Naciones Unidas por el papel regional de Irán en medio de acusaciones de que otros países, como Israel, estarían intentando "causar división" en el país, lo que podría multiplicar el riesgo de que la confrontación se amplíe en la zona. El portavoz de la ONU reiteró la necesidad de evitar actos que contribuyan a la inestabilidad, tanto dentro de Irán como en sus alrededores, considerando el impacto que los conflictos internos pueden tener en la seguridad general.

Estas manifestaciones se han producido mientras continúan los señalamientos internacionales sobre el programa nuclear iraní y después de acontecimientos violentos recientes, como los bombardeos realizados en junio que, según lo consignado en la fuente, dejaron aproximadamente mil muertos en el país. Los bombardeos y la presión exterior se han sumado a la crisis económica, intensificando el descontento social y las manifestaciones, según reportó el medio.

La combinación de descenso en el nivel de vida de la población, presiones internacionales y tensiones regionales ha provocado una situación compleja sobre la que Naciones Unidas apuesta por el diálogo y el respeto a los derechos humanos como vías principales para aliviar el conflicto. El secretario general de la ONU, detalló el portavoz Dujarric, remarcó la urgencia de evitar un agravamiento del escenario y de garantizar que la sociedad iraní pueda ejercer sus derechos sin temor a represalias o violencia, de acuerdo a lo que publicó la fuente.

