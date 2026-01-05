El PSOE rechaza la "invasión bélica" de Estados Unidos en Venezuela y apuesta por el diálogo con Delcy Rodríguez

Las autoridades españolas nunca reconocieron al gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones realizadas en Venezuela en el año 2024 y mantienen la misma posición tras la reciente ofensiva de Estados Unidos sobre Caracas. La portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Montse Mínguez, subrayó la importancia de abordar la actual crisis venezolana mediante el diálogo, con especial énfasis en la colaboración con el nuevo ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez. Según consignó Europa Press, Mínguez remarcó en declaraciones a TVE que el PSOE ve en el diálogo la única vía posible para la reconstrucción democrática y el restablecimiento de la libertad en el país sudamericano, rechazando con firmeza la "invasión bélica" estadounidense y la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el medio Europa Press, la vocera socialista señaló que la posición oficial del PSOE apuesta por el respeto al derecho internacional y la legitimidad de los estados soberanos. Enfatizó que cualquier solución al conflicto venezolano debe surgir del consenso y la negociación interna, "pactada entre los venezolanos", y no puede basarse en intervenciones militares externas. La formación socialista considera que mantener canales de comunicación abiertos con todos los actores políticos venezolanos, incluidos los líderes de la oposición y el gobierno de Rodríguez, representa el método más eficaz para buscar una salida pacífica a la crisis actual.

El medio detalló que la portavoz del PSOE remarcó la negativa del partido a reconocer tanto al gobierno de Maduro, tras los últimos comicios, como la "invasión" estadounidense. Ante la pregunta sobre la futura relación del Estado español con la nueva administración venezolana, Mínguez indicó que la estrategia consiste en apostar de forma decidida por el diálogo, dejando de lado cualquier reconocimiento formal que implique un respaldo a la operación militar impulsada por Estados Unidos o a gobiernos surgidos de la fuerza.

Europa Press destacó que la organización socialista española también contestó a las demandas de sus socios políticos, quienes exigieron una postura más firme ante el escenario internacional. Mínguez afirmó que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, definió la postura del ejecutivo español desde el primer momento en que se conocieron los hechos, dejando clara la oposición a toda forma de intervención militar y reafirmando la voluntad de contribuir a la paz y la estabilidad regional a través de acciones diplomáticas.

La posición del PSOE, de acuerdo a las informaciones difundidas, se fundamenta en la convicción de que sólo puede lograrse la restauración democrática en Venezuela mediante un proceso de negociación y entendimiento, sin la imposición de actores externos. La portavoz defendió además las iniciativas internacionales emprendidas por España en colaboración con otros países europeos y latinoamericanos. Explicó que se han suscrito cartas conjuntas enfocadas en favorecer una solución pacífica, incidiendo en la necesidad de reducir la tensión y de buscar fórmulas para la "desescalada" del conflicto.

Según informó Europa Press, el gobierno español hizo hincapié en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y reiteró su rechazo a "cualquier invasión, ya sea bélica", subrayando que la autonomía estatal constituye un principio fundamental en las relaciones internacionales. Esta postura se ve reflejada en los acuerdos diplomáticos impulsados desde Madrid y en la presión para que la comunidad internacional promueva la paz y evite escenarios de confrontación prolongada.

Montse Mínguez insistió, conforme al reporte de Europa Press, en la necesidad de abordar la situación de peligro que atraviesa Venezuela a través de iniciativas diplomáticas y vías de diálogo que permitan alcanzar acuerdos inclusivos. A juicio del PSOE, sólo una democracia consensuada entre los propios venezolanos podría allanar el camino hacia un futuro estable y libre de injerencias. El partido remarcó que su política exterior prioriza la legalidad internacional y sostiene un compromiso firme con la reconstrucción de los marcos democráticos en los países afectados por crisis internas o externas.

El contexto internacional, según detalló el medio, requiere coordinación entre países con valores compartidos, lo que motivó la puesta en marcha de comunicaciones y esfuerzos conjuntos por parte del gobierno español, tanto en el ámbito europeo como sudamericano. Estas acciones buscan contribuir a una solución pacífica y desescalar una crisis que, en palabras de los portavoces del PSOE, representa un serio riesgo para la estabilidad regional.