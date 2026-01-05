El presidente del Parlamento de Venezuela declara como principal objetivo el retorno de Nicolás Maduro

Durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra se refirió frente al plenario a la ausencia de su padre, Nicolás Maduro, y de Cilia Flores, calificando la situación de ambos como un secuestro. Maduro Guerra expresó: “Hoy me toca hablar y escribí porque no es fácil hacerlo en estas horas y en estas circunstancias. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados”. Con esta exposición, puso en primer plano el tema que marcó el inicio del nuevo periodo legislativo: la detención del mandatario venezolano y de la primera dama en Estados Unidos, suceso que ha reconfigurado las prioridades políticas del país.

De acuerdo con el medio que reportó los acontecimientos, tras ser reelegido, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, estableció como misión primordial lograr la liberación de Nicolás Maduro, quien fue capturado el sábado anterior por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York. Rodríguez afirmó: “Mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano, mi presidente”, en palabras recogidas en la ceremonia de juramentación.

El medio indicó que Rodríguez vinculó este compromiso con la defensa de la institucionalidad y la unidad venezolana, manifestando que la Asamblea Nacional representa a los treinta millones de habitantes del país. Resaltó la diversidad de opiniones dentro del órgano legislativo y valoró la garantía de la voluntad y las expectativas de la población. Además, insistió en la necesidad de mantener la paz y fomentar el diálogo durante la nueva etapa legislativa que se inicia.

La ceremonia inauguró la nueva legislatura tras las elecciones del 10 de mayo, con la juramentación de 283 de los 284 miembros electos, según detalló la fuente. La ausencia correspondió a Cilia Flores, primera dama, quien, junto a Maduro, permanece retenida en Estados Unidos. Quedó establecida la nueva estructura directiva de la Asamblea: Pedro Infante asumió la primera vicepresidencia, y Grecia Colmenares la segunda; María Alejandra Hernández y José Omar Molina Palencia ejercerán como secretaria y subsecretario, respectivamente.

Según consignó el medio, la sesión de apertura la presidió Fernando Soto Rojas, el diputado de mayor edad, cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución venezolana y el reglamento de la cámara. Soto denunció el hecho como un “secuestro” y lo calificó de “ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui”. En el transcurso del debate, Soto anunció que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Durante su intervención, Nicolás Maduro Guerra evocó la faceta personal y profesional de Nicolás Maduro, señalando su papel de padre, trabajador y educador. Respecto a Cilia Flores, destacó su trayectoria en el derecho, su vocación como madre y su quehacer como docente universitaria, además de recalcar que no perdió ningún caso en dos décadas de vida profesional. Maduro Guerra estimó que la condición de “revolucionarios venezolanos” es el motivo de la detención de ambos, según la fuente.

El medio reportó que el entorno político venezolano permanece atento a los siguientes pasos institucionales tras la designación de Delcy Rodríguez y la declaración de prioridades por parte de Jorge Rodríguez. El jefe del Legislativo reiteró el respaldo de la Asamblea a la defensa de la soberanía venezolana y al esfuerzo por conseguir la liberación de sus líderes. El Parlamento, según sus declaraciones, se propone recurrir a todos los mecanismos legales y diplomáticos posibles para alcanzar el retorno de Maduro y Flores al país.