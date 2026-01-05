El PP convoca la 'comisión Koldo' del Senado para recibir a Ábalos, a la espera de que el Supremo le permita asistir

Ábalos recibió una notificación oficial del Senado el 30 de enero, en la que se le informaba sobre su citación a la comisión de investigación de la Cámara Alta acerca del conocido como 'caso Koldo'. La comparecencia, impulsada por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el Senado, queda ahora a la espera de que el Tribunal Supremo tome una decisión sobre si autoriza la presencia del exministro, ya sea de manera presencial o a través de videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Soto del Real en la Comunidad de Madrid. Según Europa Press, la sesión figura en el calendario para las diez de la mañana del 8 de enero, aunque su celebración depende de la resolución que adopte el Alto Tribunal.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata, perteneciente al PP, convocó formalmente a la sesión mediante el procedimiento establecido y según los plazos reglamentarios. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, detalló en rueda de prensa que se cumplen todos los requisitos de tiempo y forma para la comparecencia de Ábalos. García también subrayó que el exministro ya tiene conocimiento oficial de la convocatoria desde la fecha mencionada. El 'caso Koldo' centra la atención de la comisión, ya que investiga posibles irregularidades que afectaron tanto al Partido Socialista como a la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Europa Press consignó que, si el Tribunal Supremo otorga el permiso correspondiente, la comisión tiene previsto interrogar al exministro no solo por las cuestiones asociadas a la presunta corrupción vinculada al PSOE, sino también por otros episodios controvertidos durante su mandato, incluyendo su encuentro en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, quien se encontraba entonces bajo restricciones para pisar suelo español. Alicia García destacó que este episodio figura entre las preguntas que el grupo parlamentario del PP considera de obligado planteamiento, puesto que, según sus palabras, "la vicepresidenta del régimen dictatorial pisó suelo español cuando lo tenía prohibido, y tuvo un encuentro con Ábalos, con Koldo, los dos en prisión; por supuesto, es una pregunta obligada".

El medio Europa Press describió que la comisión de investigación fue convocada gracias a la mayoría parlamentaria del PP en el Senado, lo que permitió formalizar la petición en los plazos requeridos. El objetivo de la comisión reside en esclarecer hechos presuntamente irregulares cometidos en el ámbito de Transportes y la posible implicación de miembros del PSOE en acciones tipificadas como corrupción. El avance de la investigación depende directamente de la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre si Ábalos puede comparecer ante la comisión, en una comparecencia prevista para este jueves, aunque la presencia física o virtual del exministro permanece condicionada a la autorización judicial.

El calendario oficial de la comisión, según la información facilitada por Europa Press, prevé que la sesión se lleve a cabo puntual y, en caso de que las circunstancias lo requieran, se prepara la infraestructura necesaria para habilitar la conexión por videoconferencia desde el centro penitenciario donde permanece Ábalos. La citación responde al interés parlamentario por arrojar luz sobre los hechos bajo investigación y determinar la posible existencia de responsabilidades políticas en el entorno del Partido Socialista y la gestión del Ministerio de Transportes durante el periodo en cuestión.

Las intervenciones de los portavoces del PP, recogidas por Europa Press, también apuntaron que la comparecencia de Ábalos representa una oportunidad relevante para interrogar al exministro acerca de aspectos polémicos de su mandato, con especial atención a las circunstancias del encuentro en Barajas con Delcy Rodríguez y al papel que desempeñó Koldo García, antiguo colaborador de Ábalos, igualmente privado de libertad por los mismos hechos.

La fuente detalló que la comisión fue convocada con todas las garantías de procedimiento, según explicó la portavoz Alicia García, lo que coloca la decisión en manos del Tribunal Supremo para determinar cómo y cuándo podrá producirse la esperada declaración de Ábalos. Esta comparecencia adquiere especial interés político, dadas las implicaciones de los hechos investigados y el contexto judicial que rodea a los principales protagonistas del llamado 'caso Koldo'.