El Ibex 35 sube un 0,3% al mediodía impulsado por Indra y Repsol tras el ataque de EEUU a Venezuela

Las importaciones de crudo venezolano a España permanecen suspendidas desde marzo de 2025, coincidiendo con la revocación por parte de Estados Unidos de los permisos que permitían a varias compañías, incluida la española Repsol, exportar petróleo desde el país sudamericano. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico citadas por Europa Press, esta situación refuerza la diversificación en el suministro de petróleo hacia el mercado español y descarta riesgos inmediatos de abastecimiento. En este contexto energético y político, el selectivo bursátil español IBEX 35 avanzó un 0,3% al mediodía de este lunes, situándose en los 17.540,5 puntos, impulsado especialmente por los valores de Indra y Repsol, en una jornada marcada por el impacto internacional de la reciente operación militar de Estados Unidos en Caracas.

De acuerdo con Europa Press, la negociación en los mercados financieros quedó condicionada por la evolución del precio del crudo, el escenario geopolítico en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y las declaraciones de los principales líderes mundiales. El IBEX 35 inició la jornada con marcados incrementos, alcanzando nuevos máximos históricos por encima de los 17.600 puntos durante la apertura, aunque la progresión del índice se moderó a lo largo del tramo medio del día. Esta tendencia vino acompañada por una revalorización del barril de Brent, referencia en Europa, que subió un 0,2% hasta los 60,86 dólares, y un ascenso del West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, que se apreció un 0,35%, alcanzando los 57,52 dólares.

El detonante de la jornada fue la operación militar estadounidense en Venezuela, donde el presidente de este país, Nicolás Maduro, fue capturado el sábado por tropas de Estados Unidos. Tras este suceso, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó que su administración se encuentra “a cargo” de Venezuela y que la prioridad pasará por reconstruir la industria petrolera nacional, postergando la convocatoria de elecciones o la liberación de presos políticos. Trump hizo hincapié en el compromiso de su Gobierno de asumir temporalmente la gestión del país y promover fuertes inversiones estadounidenses en infraestructuras energéticas.

Mientras tanto, la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez —anteriormente vicepresidenta—, respondió mediante un comunicado reivindicando el “derecho a la paz” y la “soberanía” nacional. Eurora Press indica que Rodríguez solicitó a Washington colaboración para definir una agenda conjunta de cooperación tras la intervención y captura del mandatario venezolano.

El escenario generó una rápida reacción internacional. Europa Press señala que 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, con la única excepción de Hungría, difundieron a través del Servicio Europeo de Acción Exterior una declaración solicitando “contención” luego de la operación militar estadounidense en Caracas y la detención de Maduro. Esta postura evidenció la preocupación por la escalada de tensión y el impacto sobre la estabilidad regional.

En los mercados de valores, la sesión reflejó movimientos destacados. Los valores que lideraron las subidas en el IBEX 35 en la franja central del día fueron Indra, que se apreció un 5,65%; Repsol, con un avance del 2,24%; Rovi, un 2,25%; y Fluidra, con el 1,96%. Por el lado de las pérdidas, se registraron descensos en CaixaBank (-1,13%), Bankinter (-1,1%) y Cellnex (-1,02%), según detalló Europa Press. Al mismo tiempo, las principales Bolsas europeas también cerraban con incrementos: París con una subida del 0,02%; Londres, un 0,2%; Fráncfort, un 0,65%; y Milán, un 0,68%.

El impacto sobre los mercados energéticos se extendió más allá del crudo. La onza de oro escaló un 2,15%, acercándose a los 4.500 dólares, mientras que el bitcoin aumentó un 2% hasta los 93.000 dólares, informó Europa Press. En el mercado de divisas, el euro retrocedía un 0,26% frente al dólar frente al cierre anterior, cotizando en 1,1688 dólares.

Javier Molina, analista sénior de mercados para la plataforma eToro, ofreció una evaluación sobre el efecto inmediato de estos acontecimientos, al afirmar en declaraciones recogidas por Europa Press que la intervención en Venezuela incrementó la volatilidad, sobre todo en el mercado del petróleo. Según Molina, “los mensajes desde Washington, apuntando a una gestión temporal del país y a inversiones masivas de compañías estadounidenses en infraestructuras energéticas, elevan la volatilidad y generan titulares de alto impacto”. Añadió que episodios como este generalmente provocan movimientos tácticos y repuntes en la volatilidad, aunque difícilmente modifican de forma estructural las tendencias en los activos de riesgo. Molina resaltó, además, que la tendencia de fondo sigue mostrando un sesgo alcista, especialmente en compañías con beneficios evidentes y un momento positivo, aunque instó a extremar la gestión del riesgo ante la persistente volatilidad y la concentración sectorial.

La evolución económica y laboral en España también ocupó un papel relevante durante la jornada. De acuerdo con Europa Press, el desempleo registrado al término de 2025 descendió en 152.048 personas, lo que significa una reducción del 6% respecto al ejercicio anterior, al ubicarse en 2.408.670 desempleados; esta cifra representa el dato más bajo en un cierre de año desde 2007. Por otro lado, la Seguridad Social cerró el año con 21.844.414 afiliados, lo que supone un aumento de 506.451 afiliados, equivalente al 2,4% más respecto a 2024, y establece la cifra más alta de ocupados en la historia para un mes de diciembre.

En el plano internacional, los analistas de Renta 4 anticiparon una semana intensa con la publicación de indicadores económicos clave, subrayando el relevante papel de los datos de empleo de Estados Unidos referidos a diciembre, en los que esperan la continuidad en el ritmo de creación de puestos de trabajo, una ligera reducción en la tasa de paro y estabilidad en los registros de salarios y horas trabajadas. Además, se prevé la publicación del índice ISM manufacturero de diciembre en Estados Unidos, incluyendo detalles sobre empleo, nuevos pedidos y precios pagados.

En el ámbito de la deuda pública, el tipo de interés exigido al bono español a 10 años descendió a 3,311% tras bajar dos puntos básicos, mientras que la prima de riesgo respecto al bono alemán quedó en 42,8 puntos, según la información recopilada por Europa Press.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico subrayó, a través de fuentes citadas por Europa Press, que actualmente el suministro petrolero en España se caracteriza por una alta diversificación, lo que refuerza un mensaje de estabilidad pese a la ausencia de compras de petróleo venezolano desde marzo de 2025, cuando Washington anuló las autorizaciones que permitían ciertas operaciones de comercio internacional de crudo desde el país caribeño.

A lo largo de la sesión, la preocupación por la volatilidad procedente de los mercados energéticos y financieros condicionó la operativa inversora, según diversos expertos recogidos por Europa Press. Destacaron que, a pesar del repunte de los activos refugio, la tendencia general del mercado se mantuvo hacia niveles históricos en el selectivo español y un sentimiento de prudencia respecto a riesgos geopolíticos, en un escenario de atención creciente sobre los datos macroeconómicos y los movimientos de la política internacional.