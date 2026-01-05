El Ibex 35 abre en máximos (+0,4%), pendiente del petróleo y las tensiones en Venezuela

Delcy Rodríguez, quien hasta ahora ejercía como vicepresidenta de Venezuela, asumió de forma interina la presidencia del país tras la reciente operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, según información difundida por fuentes oficiales y confirmada por Europa Press. En su primer comunicado como "presidenta encargada", Rodríguez defendió el derecho a la paz y la soberanía de Venezuela, instando a Estados Unidos a cooperar en la construcción de una agenda común tras la intervención militar estadounidense y el apresamiento del mandatario venezolano. Este cambio político se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno dirige ahora la situación venezolana y que enfoca sus esfuerzos en la reconstrucción de la industria petrolera local, antes que en la convocatoria de elecciones o la excarcelación de presos políticos. En este escenario internacional, el Ibex 35 alcanzó un récord histórico al superar los 17.500 puntos nada más iniciada la sesión de este lunes.

Según publicó Europa Press, el selectivo español avanzó un 0,44% hasta ubicar su máximo en 17.568,7 enteros en la apertura de la jornada bursátil. Este hito se logró poco después de las 9.00 de la mañana, en un contexto marcado tanto por la evolución en los mercados energéticos como por la tensión en el panorama internacional derivada de los acontecimientos en Venezuela y el movimiento de los precios del crudo. En cuanto a la reacción de los mercados europeos, las principales plazas avanzaron en la primera jornada semanal: la Bolsa de Milán subió un 0,7%, la de Fráncfort un 0,6%, la de París un 0,4% y la de Londres un 0,3%, detalló el mismo medio.

En el interior del Ibex 35, los valores que registraron mayores avances al inicio de la sesión fueron Repsol, con un incremento del 2,29%, ArcelorMittal, que subió un 2,24%, Indra, con un alza del 1,71%, y BBVA, que avanzó un 1,32%. Del lado contrario, Redeia encabezó las pérdidas con una bajada del 0,98% motivada por el efecto 'ex dividendo', seguida de Solaria, que retrocedió un 0,82%, reportó Europa Press.

A nivel económico, los datos macroeconómicos correspondientes a España mostraron una mejora en los indicadores laborales. El paro registrado al cierre de 2025 disminuyó en 152.048 personas, lo que equivale a un descenso del 6% y sitúa el número total de desempleados en 2.408.670, la cifra más baja desde 2007 al término de un año, según cifras compartidas por Europa Press. Al mismo tiempo, la Seguridad Social sumó 506.451 afiliados en el año, representando un crecimiento del 2,4% respecto a 2024, hasta alcanzar un total de 21.844.414 personas cotizando. Este volumen constituye el mayor número de afiliaciones registrado por el sistema en un mes de diciembre.

En el entorno financiero europeo, el euro se situó frente al dólar en una cotización de 1,1685, mientras el interés del bono a diez años en España retrocedió hasta el 3,339%, lo que marca unas condiciones favorables para la deuda pública en el mercado secundario, como reflejó Europa Press.

El precio internacional del petróleo experimentó una baja cercana al 1% en ambos principales referentes de cotización. El barril Brent, marcador europeo, descendió un 0,94% situándose en 60,18 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, disminuyó un 1,05% para cotizar en 56,72 dólares. Este retroceso en los precios se produce en medio de una elevada volatilidad, teniendo en cuenta las repercusiones de la crisis venezolana y la reciente intervención militar, indicó el reporte de Europa Press.

En relación al suministro energético de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explicó a Europa Press que, desde marzo de 2025, España no ha recibido importaciones de crudo venezolano. Esta situación está vinculada con la suspensión de permisos y exenciones por parte de Estados Unidos a varias empresas, entre ellas Repsol, para exportaciones petroleras provenientes de Venezuela. El ministerio, encabezado por Sara Aagesen, transmitió tranquilidad asegurando que el abastecimiento de petróleo en España permanece ampliamente diversificado, sin que la coyuntura venezolana afecte el flujo de hidrocarburos a nivel nacional.

Al margen de estos movimientos, 26 de los 27 Estados que integran la Unión Europea, con excepción de Hungría, emitieron una declaración desde el Servicio Europeo de Acción Exterior, en la que solicitaron contención y moderación tras el operativo militar estadounidense en Venezuela. Esta petición refleja la preocupación en el bloque comunitario por posibles escaladas en la crisis y las consecuencias para la seguridad regional y los mercados internacionales, según recogió Europa Press.

El conjunto de estos factores —máximos en la Bolsa española, mejora del empleo, evolución del petróleo y tensiones políticas internacionales— compone el entorno en el que se desarrollan tanto la apertura de los mercados como las principales decisiones económicas y políticas a nivel nacional e internacional en el inicio de la semana, recogiendo la complejidad y la interconexión de la actualidad económica y geopolítica global, según se desprende de las informaciones reportadas por Europa Press.