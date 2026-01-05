Agencias

El Gobierno dice que hablará con Delcy e insiste en que la solución en Venezuela no puede imponerse por la fuerza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este lunes que el Gobierno hablará con Delcy Rodríguez, quien a priori será quien suceda a Nicolás Maduro al frente de Venezuela tras su detención por Estados Unidos, como lo venía haciendo hasta ahora con su predecesor así como con la oposión, al tiempo que ha insistido a que la solución no puede imponerse por la fuerza.

"Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el Gobierno de Delcy Rodríguez igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana para conseguir ese diálogo, ese acercamiento que pueda permitir en primer lugar la estabilidad, evitar cualquier confrontación civil entre venezolanos, y seguidamente que pueda Venezuela avanzar hacia un horizonte a través del diálogo y la negociación democrático y pacífico", ha sostenido en una entrevista en la 'Cadena SER' recogida por Europa Press.

Albares, que ha evitado pronunciarse sobre si Maduro está detenido o ha sido 'secuestrado' por Estados Unidos, ha considerado que la operación militar llevada a cabo por Washington el sábado constituye "una acción que es claramente contraria al Derecho Internacional" puesto que contraviene lo principios de soberanía y de resolución pacífica de cualquier controversia entre estados.

En este sentido, ha insistido en que la posición que ha venido manteniendo el Gobierno y que sigue estando vigente es que "cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior, mucho menos por la fuerza" sino que "tiene que venir a través de un diálogo entre venezolanos, tiene que ser democrática y tiene que ser siempre pacífica".

"Cualquier otra opción lo único que puede traer y hemos visto precedentes en la historia muy reciente", ha señalado, mencionando en un momento dado el caso de Irak, "es caos y desestabilización". "Por la fuerza, violando principios como el de soberanía, no respetando el Derecho Internacional, no puede llegar la paz, no puede llegar la democracia", ha remarcado.

((Habrá ampliación))

