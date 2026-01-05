El barril de petróleo Brent baja de 60 dólares por primera vez en casi un mes tras el ataque a Venezuela

El impacto más notable en los precios del petróleo se produjo tras confirmarse la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una intervención militar de Estados Unidos en Caracas. A este hecho se sumó la reciente decisión de la OPEP+ de no modificar su política de producción de crudo. En conjunto, estos eventos llevaron el precio del barril Brent a descender por debajo de los 60 dólares, algo que no ocurría desde diciembre del año pasado, según publicó el medio de referencia.

De acuerdo con los datos difundidos el lunes, el barril de petróleo Brent, que sirve como indicador principal en el mercado europeo, sufrió una bajada situándose en los 59,76 dólares. Esta cifra representa una caída del 1,6% respecto al cierre anterior y constituye el valor mínimo registrado desde el 19 de diciembre. El West Texas Intermediate (WTI), estándar en el mercado estadounidense, también experimentó una disminución, llegando a un mínimo intradía de 56,32 dólares, traducido en una reducción del 1,7%, de acuerdo con lo informado por la fuente.

El medio detalló que los operadores del mercado atribuyen la volatilidad y el retroceso en los precios tanto a la operación militar en Venezuela como a la reacción internacional ante el cambio de poder anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una declaración posterior a la toma de Caracas, Trump aseguró que su gobierno se encuentra "a cargo" de la situación en Venezuela, lo que ha acrecentado la incertidumbre sobre la evolución política y económica en el país latinoamericano, según reportó la fuente noticiosa.

Esta inquietud en los mercados se ha exacerbado por la decisión de los miembros de la OPEP+, organización encabezada por Rusia y Arabia Saudí, que el domingo resolvió mantener sin variaciones la cantidad de crudo ofertado. El grupo incluye también a Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, países que el año pasado acordaron aplicar recortes y ajustes a su producción, según consignó el medio. Durante su reunión más reciente, llevaron a consenso la continuación de la suspensión de aumentos en la oferta durante febrero y marzo de 2026.

Tras el encuentro virtual, la OPEP+ divulgó que continuará evaluando las circunstancias del mercado y subrayó la necesidad de mantener la flexibilidad para ajustar —pausar o revertir— sus decisiones respecto a la producción, conforme sea necesario. "Los países continuarán monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus continuos esfuerzos por apoyar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para continuar pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de la producción", señalaron en el comunicado, de acuerdo con el reporte publicado.

El medio también apuntó que el grupo de productores prevé reunirse mensualmente con el objetivo de revisar la evolución de la situación y la salud general del mercado petrolero, adaptando sus decisiones conforme se presente la necesidad. Expertos citados en la cobertura sostienen que la combinación de factores geopolíticos y una política concertada desde la OPEP+ han derivado en una coyuntura financiera marcada por la búsqueda de estabilidad, pero con notables fluctuaciones ante acontecimientos internacionales.

La caída en las cotizaciones del Brent y el WTI afecta a diversos sectores económicos a escala global, pues estos indicadores influyen directamente en la fijación de precios de los combustibles y de otros derivados. La tensión en Venezuela, uno de los países con mayores reservas petrolíferas del mundo, genera preocupación sobre eventuales interrupciones en el suministro y sobre la respuesta de los mercados frente a nuevas medidas que puedan adoptarse tanto en el ámbito militar como diplomático, según destacó el medio especializado.

De acuerdo con las versiones recogidas, la reacción de la OPEP+ —firme en su postura de cautela y reacondicionamiento de la estrategia según evolucione la demanda— evidencia el nivel de atención dedicado a la estabilidad de los mercados frente a escenarios de elevada incertidumbre. El grupo dejó claro que mantiene el compromiso de revisar periódicamente sus políticas, consensuando respuestas ante cualquier cambio drástico en el entorno internacional.

El descenso de los precios a niveles no vistos desde diciembre del año anterior introduce nuevos desafíos para los países exportadores, que dependerán en parte de la recuperación de la demanda internacional y de las decisiones tomadas tanto por actores estatales como por organismos multilaterales. Tal como informó la fuente, el seguimiento riguroso de la coyuntura venezolana y la gestión de la oferta por parte de la OPEP+ continuarán como ejes determinantes de la evolución de las cotizaciones energéticas en el corto y mediano plazo.