Díaz, tras bajar el paro en 2025: "Miles de familias han terminado el año con más certezas y menos miedos"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, resaltó que la reforma laboral en vigor desde hace cuatro años permitió que en diciembre de 2025 la mitad de los contratos firmados fueran indefinidos, una cifra muy por encima de los datos anteriores a la entrada en vigor de la normativa. En ese contexto, Díaz insistió en que esa estabilidad en el empleo y la mejora en las condiciones laborales contribuyeron de manera decisiva a que “miles de familias” terminaran el año “con más certezas y menos miedos”. De acuerdo con lo publicado por el medio original, la vicepresidenta segunda del Gobierno expresó su valoración sobre los resultados positivos en el ámbito del desempleo durante el cierre de 2025 a través de su cuenta de Bluesky.

Según recogió el medio, la ministra enfocó sus declaraciones en los efectos de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha experimentado un aumento del 61% en los últimos años. Díaz remarcó que desde la entrada en vigor de la reforma, el mercado de trabajo reflejó mes tras mes mejoras sostenidas, desmintiendo previsiones negativas previas a la normativa: “Los agoreros de la derecha se equivocaron”, afirmó la titular de Trabajo según consignó el medio. A su vez, adelantó que para 2026 el Gobierno volverá a aumentar el salario mínimo interprofesional, asegurando la continuidad de las políticas laborales impulsadas desde el Ejecutivo.

De acuerdo a lo consignado por la fuente, Díaz subrayó la incidencia de estas medidas en los segmentos poblacionales que históricamente habían enfrentado mayores obstáculos de acceso al empleo: mujeres y jóvenes. Reportó que la afiliación de mujeres a la Seguridad Social alcanzó niveles sin precedentes y el desempleo femenino experimentó una nueva reducción, con 22.096 mujeres menos en situación de desempleo durante diciembre de 2025. Por su parte, el desempleo juvenil también registró un descenso relevante, situándose en el nivel más bajo para ese mes desde que existen registros, tras una disminución de 11.470 jóvenes desempleados.

Según informó el medio, la vicepresidenta insistió en que la característica más destacada de la reforma laboral reside en el aumento de la estabilidad laboral. En diciembre de 2025, indicó Díaz, la mitad de los contratos firmados fueron de carácter indefinido. Antes de la reforma laboral, únicamente uno de cada diez contratos tenía esa condición. Este cambio responde, en palabras de la ministra citadas por el medio, a una transformación estructural del mercado trabajo que prioriza las garantías y seguridad para los trabajadores.

La ministra también celebró que el crecimiento del empleo haya coincidido con la política de incremento sostenido del salario mínimo. “El empleo ha crecido a la vez que aumentábamos el salario mínimo interprofesional en un 61%. Este 2026 volveremos a subirlo”, afirmó Díaz según recogió el medio. Pese a unos resultados que describió como positivos, manifestó que persiste una tarea pendiente respecto a las familias que aún se encuentran en situación de desempleo, y recalcó el compromiso del Gobierno con la ampliación de derechos en el año 2026. Díaz concluyó su mensaje expresando: “España va mejor cuando cuidamos a quienes nos sostienen”, en referencia a la relevancia de las políticas laborales para el bienestar social, consignó el medio original.

La vicepresidenta segunda contextualizó sus declaraciones en el marco de un período de resultados favorables en las cifras laborales, destacando la solidez de la afiliación femenina y la recuperación del mercado laboral juvenil como dos referencias claves de la evolución reciente. Díaz atribuyó estos avances a la combinación de reformas dirigidas a la estabilidad en el empleo y la mejora de los salarios. Argumentó, según publicó el medio, que la transformación del panorama laboral en cuatro años de aplicación de la reforma se refleja en los datos, mes a mes, y que estos contravienen los pronósticos críticos previos a la implementación de los cambios.

La ministra estableció el incremento de contratos indefinidos como un indicador paradigmático del rumbo del mercado de trabajo tras la reforma laboral. Señaló que, comparando la situación previa a la reforma con el último mes del año 2025, la proporción de contratos fijos pasó de uno de cada diez a uno de cada dos. Consideró este avance como el “mayor cambio” que introdujo la política laboral impulsada por el Ejecutivo.

En esa línea, el medio destaca que la ministra evitó cualquier tono triunfalista y reconoció la existencia de retos persistentes en el ámbito laboral. Puso en valor los logros alcanzados, pero insistió en que todavía persiste un volumen significativo de familias sin empleo, lo que exige mantener el foco en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas orientadas al empleo y la estabilidad. Díaz expresó: “Sabemos que queda mucho trabajo por hacer y muchas familias en desempleo que necesitan políticas que pongan en el centro la vida de la gente. Este 2026 seguiremos ganando derechos”.

El medio también reflejó el llamado a la perseverancia en materia laboral y social, expresado por la vicepresidenta segunda, así como su compromiso con la continuidad de las políticas que apuntan a la mejora de las condiciones de trabajo y a la protección de los sectores más vulnerables. Díaz reiteró que las cifras publicadas a finales de 2025 demuestran los efectos de las reformas y respaldan la estrategia asumida desde el Ejecutivo en materia de empleo, salarios y derechos laborales.