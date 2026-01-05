Denuncian al menos 29 muertos desde el inicio de las protestas en Irán

La asociación HRANA, con sede en Estados Unidos, reportó que en los últimos días se identificaron manifestaciones en al menos 257 puntos de 88 ciudades a lo largo de 27 provincias iraníes, mientras persisten tanto las protestas como las huelgas a pesar del reforzamiento de la presencia policial y del uso de fuego real por parte de las fuerzas de seguridad. Según esa organización, la extensión geográfica de las protestas incluso ha crecido, ya que a pesar de una respuesta policial más contundente, la movilización social continúa y encuentra nuevas maneras de expresarse en todo el territorio iraní.

De acuerdo con HRANA, durante los primeros siete días desde el inicio de las manifestaciones se contabilizaron 29 muertes y 1.203 detenciones, en el contexto de un descontento motivado principalmente por la depreciación del poder adquisitivo entre millones de ciudadanos y de una crisis energética agudizada. Tal como detalló HRANA en su balance diario, la presión de las fuerzas de seguridad no ha sido suficiente para contener la protesta social. “Por noveno día consecutivo han continuado las protestas y huelgas en numerosas ciudades de Irán”, precisó el grupo. Además, HRANA subrayó que distintos tipos de manifestaciones persisten a lo largo del país a pesar del uso de municiones reales por parte de las autoridades en algunas zonas.

Según publicó HRANA, el origen de las protestas se encuentra en el deterioro de la situación económica, que ha reducido de forma marcada la capacidad de compra de la población. Esto sucede mientras los ciudadanos enfrentan el impacto de nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. A esto se suma la tensión con Israel, ambos países señalando una vez más el programa nuclear iraní y recurriendo a acciones militares. Entre estas, el medio resalta bombardeos como los ocurridos en junio, que dejaron un saldo cercano a un millar de fallecidos en el país centroasiático, lo que incrementó aún más el ambiente de tensión interna y externa en Irán.

Los informes recogidos por HRANA y citados por agencias internacionales apuntan a que la magnitud de la reacción estatal ante el movimiento de protesta se ha traducido en más de mil detenciones en la primera semana, junto con una cifra de muertos que al menos llega a 29, según organizaciones de defensa de los derechos humanos. El medio estadounidense detalló que pese a estos hechos, la movilización popular no muestra signos de disminuir, y se mantiene activa en diferentes formas y contextos urbanos.

El medio HRANA también enfatizó en la dimensión y variedad de las concentraciones, que incluyen tanto protestas callejeras como paros laborales y huelgas en ciudades y provincias distribuidas en todo el país. Estas acciones se producen en un periodo en el que Irán enfrenta presiones internacionales reforzadas, con Estados Unidos liderando las sanciones económicas y señalando a su vez el programa de desarrollo nuclear iraní como objetivo de críticas y operaciones militares conjuntas con Israel. En junio, estas tensiones derivaron en bombardeos que costaron la vida de unas mil personas, de acuerdo con la documentación de HRANA.

Las reacciones del Ejecutivo y de las fuerzas del orden frente a las protestas, según HRANA, han incluido desde un incremento de la presencia policial hasta confrontaciones con uso de armas de fuego que han desembocado en lesiones y muerte de manifestantes. A pesar de este contexto de represión y de vigilancia intensificada, la organización de derechos humanos observa que las manifestaciones no solo no han mermado, sino que han adquirido una distribución geográfica aún más amplia dentro de Irán.

El avance de la crisis social se produce así en paralelo al aumento de las dificultades económicas, incrementadas por las restricciones sobre el comercio exterior y el acceso a recursos básicos. Según los reportes de HRANA recogidos durante la última semana, la población experimenta día con día un descenso en su capacidad para adquirir bienes de consumo, lo que actúa como motor de protesta y motiva nuevas acciones colectivas, que se ven reflejadas en la continuidad de marchas, huelgas y reuniones en espacios públicos.

Diversas organizaciones humanitarias respaldan las cifras y la valoración de HRANA respecto del número de víctimas mortales, detenidos y zonas donde se han sucedido los disturbios, observando que la situación se enmarca en una crisis que involucra simultáneamente factores sociales, económicos y políticos. HRANA remarca que la escalada de la violencia y la proliferación de la protesta están directamente vinculadas al endurecimiento de las sanciones internacionales y a los efectos directos sobre la vida diaria de la población iraní.

Por su parte, el balance difundido por HRANA y replicado por otros órganos de prensa internacionales pone en claro que la respuesta estatal ha priorizado el control del espacio público y la contención policial, en un escenario donde los reclamos mencionados por la organización de derechos humanos se centran en la falta de respuesta institucional ante el deterioro de las condiciones de vida. Desde HRANA se concluye que, pese a la presión militar y policial, la inconformidad ciudadana persiste, con manifestaciones que cubren cada vez una mayor franja del territorio nacional.