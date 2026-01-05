Cuca Gamarra admite que hay "dudas" sobre si la operación de EEUU en Venezuela "vulnera" el derecho internacional

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, expresó preocupación respecto a que la reciente operación de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro pueda vulnerar normas del derecho internacional, subrayando la relevancia de que estos interrogantes sean esclarecidos y reafirmando la postura del PP sobre la necesidad de que la transición en Venezuela esté en manos de Edmundo González y María Corina Machado. Según informó Europa Press, durante entrevistas concedidas a la Cadena Ser y TVE, Gamarra resaltó las implicaciones de este suceso y cuestionó la legitimidad de que Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta venezolana, asuma el proceso de transición política en el país sudamericano.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Gamarra identificó la existencia de dudas significativas en cuanto a la conformidad de la intervención estadounidense con el derecho internacional. Tras ser consultada sobre las implicaciones legales de la operación, la dirigente del Partido Popular manifestó que “evidentemente hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional”, enfatizando que corresponde clarificar este aspecto. Gamarra mencionó que aún existe margen temporal para evaluar a fondo la legalidad de los hechos y sostuvo que el respeto a las normas internacionales constituye una exigencia esencial en la política exterior.

El medio Europa Press detalló que, a propósito de la posibilidad de que la operación estadounidense siente un precedente para futuras acciones similares, Gamarra mostró su esperanza de que no se replique este tipo de intervenciones en otros contextos. Tras las declaraciones emitidas por Donald Trump aludiendo a situaciones en Cuba y Groenlandia, Gamarra recalcó la necesidad de respetar el marco jurídico internacional. En sus palabras: “las normas del derecho internacional están ahí y están para ser respetadas”.

En relación con el liderazgo de la transición política en Venezuela, la dirigente del PP reafirmó su apoyo a Edmundo González y María Corina Machado como figuras legitimadas para encabezar el proceso, debido a que, según sostuvo, fueron los ganadores de las elecciones de julio de 2024 con el 70% de los votos. Europa Press consignó que Gamarra respaldó plenamente el resultado de estos comicios y rechazó de manera rotunda que Delcy Rodríguez pilote la transición, argumentando que la vicepresidenta ha sido parte integral del régimen anterior, al que calificó de “corrupto” y responsable de “la represión y el éxodo más grande de Iberoamérica”.

Según reportó Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular describió la captura de Nicolás Maduro como un hecho que pone fin a un período de represión y ruina en Venezuela. Sostuvo que el cambio de régimen representa un acontecimiento esperado por una parte significativa de la comunidad venezolana y de la sociedad internacional preocupada por la situación de derechos humanos en el país. Asimismo, exigió la liberación de presos políticos, el cese de la represión y garantías para que los exiliados puedan regresar de manera segura a Venezuela.

Europa Press destacó que Gamarra aprovechó sus intervenciones para exponer las diferencias entre la postura de su partido y la adoptada por el gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, así como la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La dirigente popular sostuvo que no considera legítimo que ambos invoquen el derecho internacional para criticar la intervención estadounidense, debido a la colaboración previa y el apoyo que, según ella, concedieron al gobierno de Maduro. Gamarra insistió en que desde España se ha intentado normalizar la situación bajo el régimen chavista, especialmente a través del respaldo ofrecido a figuras vinculadas a Maduro, incluida Delcy Rodríguez.

Según lo consignado por Europa Press, la dirigente del PP atribuyó al gobierno español una relación estrecha con el régimen venezolano, recordando incidentes como la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español pese a que pesaba sobre ella una prohibición de pisar suelo europeo. Gamarra argumentó que estos episodios demuestran una defensa activa de los intereses del gobierno de Maduro desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A su vez, pidió a los actuales líderes políticos que exijan la liberación de los presos políticos, el fin de las torturas y la puesta en libertad de una veintena de ciudadanos españoles que permanecen retenidos en Venezuela.

En otra parte de sus declaraciones recogidas por Europa Press, Cuca Gamarra se refirió a un tuit difundido por Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, en el que se observaba a José Luis Rodríguez Zapatero caracterizado como Maduro tras la detención del líder venezolano. La dirigente se desvinculó de esta publicación y recordó que cada usuario es responsable de sus mensajes en redes sociales. Indicó que el lenguaje propio de las plataformas digitales no siempre refleja la posición de los actores políticos y manifestó que no comparte necesariamente el contenido del tuit en cuestión.

En sus intervenciones, Gamarra mantuvo la línea argumental adoptada por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien también sostuvo que la captura de Nicolás Maduro representa una “buena noticia sin ambages” y simboliza la derrota de un régimen autoritario. Según matizó Europa Press, Gamarra remarcó la importancia de mantener una posición clara respecto a la defensa del derecho internacional, en contraste con la ambigüedad que atribuye a otros líderes políticos de España respecto a la crisis política venezolana.

A lo largo de sus declaraciones, la dirigente popular enfatizó en la necesidad de que la transición política en Venezuela sea conducida por quienes obtuvieron legitimidad en las urnas, agregando que solo Edmundo González y María Corina Machado reúnen las condiciones para encauzar al país hacia la celebración de procesos electorales democráticos. Asimismo, reiteró su posición contraria a que quienes han integrado el gobierno previo participen en la construcción del nuevo escenario político.

El medio Europa Press evidenció que la dirigente del Partido Popular insistió en las demandas históricas de la oposición venezolana, refiriéndose a la reintegración de exiliados, la liberación de presos por razones políticas y la restauración de derechos civiles y políticos en el país sudamericano. Gamarra puso énfasis en la necesidad de abordar estas cuestiones como parte esencial de la eventual transición democrática que, según su criterio, debe ser encabezada por los vencedores de las elecciones de julio de 2024.