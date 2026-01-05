Belarra pide que España salga de la OTAN si los países miembros no aislan internacionalmente a Trump

Durante una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de RTVE, Ione Belarra, líder de Podemos, puso énfasis en la necesidad de que España contemple la salida inmediata de la OTAN si los Estados miembros no proceden a aislar internacionalmente a Estados Unidos como respuesta directa a la reciente operación militar impulsada por Donald Trump cuyo objetivo es detener al presidente venezolano Nicolás Maduro. Según recogió Europa Press y publicó el medio, la dirigente advirtió que la separación de la alianza atlántica se convierte en la única vía para fortalecer la independencia militar y política de España ante el actual contexto internacional.

De acuerdo con Europa Press, Belarra señaló que, si España continúa participando de la OTAN bajo las circunstancias actuales, el país podría llegar a encontrarse implicado en acciones militares sobre territorios que forman parte de la Unión Europea. Para ilustrar este riesgo, mencionó la posibilidad de una agresión sobre Groenlandia, haciendo alusión a las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había manifestado su deseo de reclamar la isla danesa “por motivos de seguridad”. La secretaria general de Podemos utilizó la ironía para recalcar los peligros inherentes a la permanencia en la organización mientras se mantenga el respaldo a acciones como la desarrollada contra Venezuela.

Belarra argumentó, según detalla Europa Press, que la continuidad en la OTAN, en vez de reforzar la posición internacional de España, podría debilitar su autonomía estratégica. La responsable de Podemos defendió que abandonar la organización sería el “único camino posible para construir autonomía estratégica militar a nivel europeo”, desmarcándose así de las posturas favorables a la alianza atlántica prevalentes en otros sectores del arco político.

La dirigente amplió los argumentos que ya había expuesto el pasado domingo durante su intervención en una manifestación contra la intervención estadounidense en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos. En esa ocasión, Belarra reclamó tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea que promuevan el aislamiento internacional de Donald Trump y la ruptura de toda relación institucional y diplomática con Washington tras la operación militar en territorio venezolano. Según publicó Europa Press, la exministra incidió en que la respuesta europea y española debe ser firme y consistente para no verse arrastrada a escenarios de conflicto promovidos por decisiones unilaterales de la administración estadounidense.

En la citada entrevista televisiva en RTVE, Belarra reforzó estas exigencias declarando: “Tenemos que salir de la OTAN o vamos a atacar dentro de esa alianza militar a un (territorio) de la Unión Europea como es Groenlandia”. De esta manera, insistió en las consecuencias que acarrearía para España la permanencia en la organización en términos de su participación en operaciones que, desde su perspectiva, no responden a intereses nacionales ni europeos.

En respuesta a comentarios emitidos el lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una entrevista en ‘Cadena SER’, en los que este consideró que “hay que ver si cambia el orden mundial” después de la operación militar norteamericana en Venezuela, Belarra reaccionó afirmando que “el orden mundial ya ha cambiado”. Esta declaración busca subrayar, según Europa Press, la urgencia de que España revise sus alianzas estratégicas y adapte su política exterior a unos equilibrios globales que, a su juicio, han sufrido transformaciones profundas tras los recientes acontecimientos.

La posición expresada por la líder de Podemos genera debate dentro del marco político nacional y europeo respecto al papel de España en la OTAN y la relación con Estados Unidos. A través de sus declaraciones recogidas por Europa Press en distintos espacios mediáticos, Belarra sigue sosteniendo que solo mediante la separación de la Alianza Atlántica será posible para España establecer un marco de autonomía real en asuntos militares y de política internacional. Estas manifestaciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática por la operación estadounidense en Venezuela y por planteamientos de la administración Trump que afectan intereses europeos, como el caso de Groenlandia.