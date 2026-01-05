Albares ve "ridícula" la postura del PP sobre Venezuela y cuestiona por qué no afea a Trump que no cuente con Machado

En el contexto de la reciente operación militar estadounidense que resultó en la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, expresó que ha recibido llamadas de diversos partidos políticos interesados en la situación de Venezuela y el bienestar de los aproximadamente 200.000 españoles que residen en ese país. Según informó Europa Press, Albares remarcó que no ha tenido contacto por parte del Partido Popular, lo que interpretó como una muestra del nivel de interés de esa formación por la situación venezolana.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Albares calificó de “ridícula” la postura del PP respecto a Venezuela. El ministro cuestionó el motivo por el que los populares no han criticado al expresidente estadounidense Donald Trump, después de que este descartó a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, argumentando que carece de respaldo interno suficiente para liderar la alternativa política tras la detención de Maduro. En declaraciones concedidas a la 'Cadena SER' y recogidas por Europa Press, el ministro aseguró que “ningún gobierno ha hecho tanto por Venezuela” como el ejecutivo de Pedro Sánchez. Destacó que España ha liderado los posicionamientos tanto en la Unión Europea como junto a los principales países latinoamericanos desde el pasado sábado.

Según detalló Europa Press, Albares señaló que, considerando la postura ya manifestada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha opuesto a la continuidad de Delcy Rodríguez como cabeza del gobierno venezolano tras la intervención militar de Estados Unidos, esperaba una crítica equivalente hacia la posición expresada por Trump sobre Machado. El ministro destacó que Feijóo “está fuera” tanto de la postura emitida por la Unión Europea en un comunicado reciente —al que no se adhirió Hungría— como del comunicado conjunto elaborado por España y varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. A su vez, apuntó que la postura popular tampoco coincide con la posición de Naciones Unidas, pues no hace referencia al Derecho Internacional.

Albares sostuvo en la entrevista, citada por Europa Press, que la posición del PP en política exterior “me parece absolutamente ridícula y absurda”, subrayando que la falta de crítica a Trump por el caso de María Corina Machado representa una incoherencia con el discurso mantenido frente a Venezuela y su actual liderazgo político. Además, el ministro cuestionó la historia reciente del Partido Popular en relación con el Derecho Internacional, recordando que fue ese partido el que condujo a España a la guerra de Irak, saltándose la legalidad internacional.

Europa Press también consignó que Albares ha reiterado anteriormente, durante debates en las Cortes, su acusación al PP de utilizar la cuestión venezolana como una herramienta de desgaste político contra el Gobierno. Desde su perspectiva, el partido opositor estaría “intentando importar la división de los venezolanos a España”, una estrategia que contrasta con el objetivo gubernamental de “exportar unidad” hacia Venezuela. En esta línea, el ministro enmarcó tanto los reproches del PP hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta cercanía al régimen de Maduro como los intentos de deslegitimar su papel en el conflicto. Albares recordó que tanto el expresidente Mariano Rajoy como diversos representantes de la oposición venezolana han agradecido el papel de Zapatero en la mediación y en la liberación de presos políticos, mencionando de manera concreta el caso de Leopoldo López.

El ministro subrayó además que la línea en política exterior, incluida la relación con Venezuela, la determina el Ejecutivo, y valoró positivamente la intervención de Zapatero como intermediario, según informó Europa Press. Añadió que desde el sábado está siendo el Gobierno de España quien lidera las gestiones y el posicionamiento en el seno de la Unión Europea y junto a los principales socios de Latinoamérica. Indicó también que el Ejecutivo está gestionando la respuesta humanitaria y política tras los acontecimientos en Venezuela, especialmente por la presencia de una amplia comunidad española en ese país.

Según detalló Europa Press, Albares anunció que ha solicitado su comparecencia en el Congreso de los Diputados a petición propia, con el propósito de explicar de forma detallada la postura del Gobierno de España sobre los acontecimientos recientes en Venezuela. El ministro insistió en que el Congreso es el foro adecuado para dialogar con todas las fuerzas políticas acerca de esta cuestión y descartó tomar la iniciativa de comunicarse personalmente con los miembros del Partido Popular.