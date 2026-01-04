VÍDEO: Manifestantes se concentran ante la embajada de EEUU (Madrid) en rechazo a la detención de Maduro

Las críticas contra la política exterior estadounidense y los reclamos por una mayor autonomía latinoamericana encontraron eco durante la reciente concentración frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó al Gobierno de España y a la Comisión Europea de “comportarse en sus declaraciones como auténticos lacayos de los Estados Unidos”, según palabras recogidas por Europa Press. El motivo principal de la protesta, según informaron Belarra y los convocantes, fue el rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la exigencia del cierre de la embajada estadounidense en territorio español.

De acuerdo con información de Europa Press, aproximadamente mil personas participaron en la manifestación de este domingo ante la sede diplomática. La movilización surgió tras los recientes acontecimientos en Venezuela, que los organizadores consideran una intervención “completamente ilegítima” por parte del gobierno de Estados Unidos. Ángel Descalzo, portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN y uno de los organizadores, expresó que el futuro político de América Latina corresponde a los propios pueblos latinoamericanos y no a injerencias externas. Descalzo argumentó que Washington persigue intereses geoestratégicos y económicos, especialmente los recursos naturales de Venezuela, entre los que mencionó el petróleo, el gas y el agua dulce.

Durante la protesta, los manifestantes portaron banderas de Venezuela y Palestina e hicieron público su rechazo mediante consignas como “Bases fuera, OTAN no”, “Estados Unidos, asesinos” y “Yankees de mierda, váyanse al carajo”. Además, elevaron demandas concretas, como la salida de las fuerzas estadounidenses de Venezuela, la liberación de Nicolás Maduro y la clausura de la embajada de Estados Unidos en España. Según recogió Europa Press, participantes como Verónica expresaron de forma rotunda su oposición a la presencia estadounidense en todo el mundo, señalando: “Queremos que los yankees se vayan de todo el mundo, porque son los gilipollas de turno”.

El acto obtuvo respaldo político de varios referentes de la izquierda española. Además de Ione Belarra, estuvo presente Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso. Santiago reclamó al Ejecutivo español una postura “más contundente” frente a lo que considera como violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos en relación a Venezuela. En sus declaraciones, pidió la salida de España de la OTAN y solicitó impedir todo gasto dedicado al rearme y a la financiación de empresas vinculadas a la industria militar estadounidense.

Europa Press destacó que los manifestantes definieron la intervención estadounidense en Venezuela como un “ataque imperialista”, señalando su rechazo categórico a toda acción militar extranjera en el país sudamericano. Belarra insistió en la necesidad de rechazar todas las “intervenciones militares ilegales” de Estados Unidos en América Latina y criticó las políticas impulsadas por Donald Trump, así como “las guerras por petróleo”. Además, lamentó la posición adoptada por la Unión Europea y el Gobierno español frente a la crisis venezolana.

Entre las consignas coreadas en la concentración, los asistentes exigieron el respeto de la soberanía venezolana e hicieron un llamado la retirada de todas las bases militares extranjeras de la región y el fin de lo que califican como políticas intervencionistas. Tal como remarcó Europa Press, la manifestación subrayó la exigencia de que los asuntos sobre Venezuela y Latinoamérica sean resueltos sin intromisión externa.

La Delegación del Gobierno calculó la asistencia en alrededor de un millar de personas. Según reportó Europa Press, la manifestación se desarrolló frente a la sede diplomática en Madrid y contó con intervenciones en las que se reiteró el rechazo a las medidas emprendidas por Estados Unidos en el país sudamericano. Los portavoces también criticaron duramente la política exterior española y europea, a la que acusaron de alinearse sistemáticamente a las decisiones de Washington.

Las imágenes del evento, capturadas para Europa Press Televisión, muestran la afluencia y el tono de la protesta, que incluyó pancartas y banderas reivindicando tanto la soberanía venezolana como la causa palestina. También hicieron visible el rechazo a la OTAN y la demanda de cambios en la política militar y exterior de España. La protesta fue impulsada por plataformas como la Plataforma de Madrid contra la OTAN y recibió el respaldo abierto de partidos de izquierda y organizaciones sociales.

Entre las exigencias coreadas y defendidas por los participantes, se repitieron llamamientos para poner fin a lo que identificaron como “guerras por petróleo” y para liberar a Nicolás Maduro. Los manifestantes insistieron en que la presencia estadounidense –tanto política como militar– perjudica la estabilidad y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Según consignó Europa Press, las críticas apuntan tanto a la política de Estados Unidos en Venezuela como al papel que desempeñan los gobiernos europeos al no condenar estas intervenciones.

Ione Belarra sostuvo ante los medios que Venezuela enfrenta un caso de “terrorismo de Estado”, atribuyendo esta calificación a las recientes acciones en el país y responsabilizando a Estados Unidos de vulnerar el derecho internacional. En línea similar, Enrique Santiago, como parte de su intervención en la manifestación, condenó el aumento del gasto militar en España en relación a los compromisos de la OTAN y criticó la orientación de estos fondos a empresas ligadas a la industria de defensa estadounidense.

La concentración se configuró así como escenario de reivindicación política y social, en la que tanto representantes políticos como ciudadanos criticaron la presencia de Estados Unidos en Venezuela y demandaron acciones concretas al Gobierno español. Los organizadores destacaron la importancia de mantener la presión social para exigir el respeto de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos de otros países, especialmente de América Latina, según la cobertura realizada por Europa Press.