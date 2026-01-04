VÍDEO: España y la izquierda latinoamericana rechazan la apropiación de recursos e "injerencias" en Venezuela

El comunicado conjunto emitido por España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay incluyó un llamado explícito al Secretario General de Naciones Unidas y a los Estados Miembros de organismos multilaterales para que utilicen sus mecanismos con el fin de contribuir a la reducción de tensiones y a la preservación de la estabilidad regional. De acuerdo con Europa Press, estos seis países expresaron su rechazo ante las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, calificando la intervención como una amenaza seria a la paz en América Latina y el Caribe.

Según publicó Europa Press, los gobiernos firmantes denunciaron que cualquier forma de administración o control externo sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela resulta incompatible con el derecho internacional y, además, representa un riesgo para la estabilidad política, económica y social de la región. Este pronunciamiento ocurrió tras la operación militar estadounidense en la que tropas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, durante la madrugada del sábado en Caracas.

El medio Europa Press detalló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que asumirá temporalmente el control de la situación en Venezuela hasta determinar un liderazgo considerado aceptable. Al respecto, el gobierno venezolano denunció ataques aéreos ejecutados por fuerzas estadounidenses sobre tanto zonas civiles como instalaciones militares en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, tildando estas acciones como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.

El pronunciamiento conjunto de los seis países condenó estas acciones, sosteniendo que vulneran principios básicos del derecho internacional tales como la prohibición del uso de la fuerza y la amenaza, el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de los estados. Según informó Europa Press, los firmantes también advirtieron que esta ofensiva militar puede establecer un precedente dañino para la seguridad y la convivencia pacífica en la región, poniendo en riesgo a la población civil.

La declaración difundida por Europa Press subrayó asimismo la necesidad de resolver la crisis venezolana exclusivamente mediante procedimientos pacíficos. Los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay insistieron en que la vía del diálogo, la negociación y la atención a la voluntad soberana del pueblo venezolano deben constituir el único marco aceptable para superar las diferencias internas. En palabras del comunicado, “Reafirmamos que sólo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.

Al explicar el contexto latinoamericano, los países firmantes remarcaron el carácter histórico de la región como “zona de paz”, sustentada en el respeto mutuo, la solución pacífica de disputas y la no intervención. Europa Press consignó que la alerta regional frente a las acciones militares en Venezuela se acompaña de un llamado a la unidad, solicitando a los países del continente dejar de lado sus diferencias políticas para salvaguardar la estabilidad regional.

La solicitud específica dirigida al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros de mecanismos multilaterales busca que estas instancias intervengan activamente en favor de la desescalada y la protección de la paz en el continente. El comunicado remite también al principio de no intervención y solicita el uso de recursos diplomáticos para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

De acuerdo a la información recogida por Europa Press, el contenido del pronunciamiento conjunto fue dado a conocer tras la serie de incidentes ocurridos durante la madrugada del sábado, en los que la administración venezolana denunció la existencia de múltiples bombardeos estadounidenses tanto en zonas civiles como militares. Desde la presidencia de Estados Unidos se justificó la intervención bajo el argumento de salvaguardar la estabilidad política, aunque sin detallar los próximos pasos respecto al liderazgo en Venezuela.

La postura de España y los cinco países latinoamericanos se centra en el rechazo a toda forma de injerencia extranjera en Venezuela, especialmente si implica la apropiación de recursos nacionales o intervenciones militares directas, como informó Europa Press. Según el comunicado, la imposición de decisiones externas sin consulta constituye una amenaza no solo para Venezuela sino que podría afectar la situación general del continente.

En el mismo sentido, las declaraciones recogidas por Europa Press reiteran la importancia del derecho internacional como base para la convivencia entre estados en el hemisferio, rechazando la legalidad de cualquier medida unilateral que afecte la soberanía de un país. Los seis países instaron a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a priorizar el uso de mecanismos de diálogo y mediación diplomática, con el fin de evitar una escalada del conflicto y resguardar los derechos humanos de la población venezolana.

Europa Press reportó que las imágenes vinculadas a esta noticia han sido puestas a disposición a través de su plataforma de televisión, ofreciendo documentación visual sobre el pronunciamiento y las reacciones de los gobiernos implicados. Las autoridades de los seis países reafirmaron su compromiso con la paz regional y la búsqueda de soluciones negociadas a las diferencias políticas dentro de Venezuela, reiterando su negativa a aceptar acciones armadas o cualquier tipo de imposición foránea sobre la soberanía venezolana.