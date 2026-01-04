VÍDEO: Belarra exige al Gobierno que "aísle internacionalmente" a Trump: "Es el principal terrorista que existe"

Durante una concentración frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid, convocada bajo la consigna 'No a la agresión de EEUU a Venezuela', la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó que el expresidente estadounidense Donald Trump representa “el principal terrorista que existe en este momento, en este mundo”, solicitando que tanto el Gobierno español como la Comisión Europea ejecuten medidas de aislamiento internacional contra Trump y promuevan la ruptura total de relaciones diplomáticas con Washington. Así lo publicó Europa Press tras las declaraciones que ofreció la líder de la formación política, quien extendió su propuesta a nivel europeo e instó a una respuesta firme ante las acciones estadounidenses en Venezuela.

De acuerdo con el mismo medio, Belarra defendió que debe volverse a la movilización social para rechazar la guerra y demandar el cese de las intervenciones militares que, según su perspectiva, se realizan por parte de Estados Unidos y Donald Trump con intereses en el control del petróleo, lo que calificó como una vulneración del derecho internacional humanitario y denunció como “guerras por petróleo”. En ese sentido, la secretaria general de Podemos interpretó los últimos acontecimientos en Venezuela como un acto de “terrorismo de Estado”, responsabilizando de manera directa al expresidente estadounidense.

El medio Europa Press detalló que la dirigente política expresó su rechazo a lo que consideró una actitud subordinada del Ejecutivo español y de las instituciones europeas frente a Estados Unidos. Belarra criticó que la Comisión Europea y especialmente el Gobierno de España adoptaran posturas públicas que, a su juicio, los equiparan a “auténticos lacayos de los Estados Unidos” y los alejan de la autonomía política e internacional, al no condenar lo que ella considera intervenciones ilegales.

Entre las medidas que la secretaria general de Podemos exigió como prioritarias se encuentra la salida de España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Para Belarra, permanecer en la alianza militar mientras Estados Unidos y su expresidente constituyen, según sus palabras, una “amenaza para el mundo”, significa convertirse en cómplices de lo que denomina “crímenes internacionales”. Indicó que el abandono de la OTAN debe figurar como primer paso en el proceso de ruptura de relaciones diplomáticas y militares con Washington.

Además, Belarra destacó la urgencia de que la ciudadanía global, y en particular la europea y española, rechace de manera activa las políticas militaristas y de intervención exterior amparadas por líderes como Trump. Alertó sobre el riesgo de escalada en la región, aludiendo a declaraciones atribuidas al propio Donald Trump dirigidas a mandatarios de Colombia y México. Consecuentemente, la dirigente de Podemos remarcó que la responsabilidad no recae en señalar al pueblo venezolano, sino en que gobiernos europeos y sus ciudadanos corten los lazos con Estados Unidos y detengan lo que describió como una tendencia a la violencia y la ilegalidad contrarias al derecho internacional.

Durante su intervención ante los medios congregados, la secretaria general de Podemos reiteró en diversas ocasiones la idea de que “tenemos que romper y salir de la OTAN y romper relaciones con unos auténticos terroristas”, profundizando en la convicción de su partido sobre la necesidad de dar una respuesta frontal y desvinculada de los intereses estadounidenses. Según Europa Press, la concentración tuvo como eje central exigir el fin de las políticas de intervención militar en Venezuela y protestar por la actuación reciente de Estados Unidos, señalada por los convocantes como replicada históricamente en otros escenarios internacionales.

La manifestación contó con mensajes orientados a la defensa de la soberanía nacional de los países latinoamericanos y a la condena de acciones que, según los participantes y portavoces de la convocatoria, infringen la legalidad internacional y suponen una amenaza para la paz y la seguridad global. Europa Press incluyó, junto a las declaraciones de Belarra, la disponibilidad de imágenes del evento y vías de contacto para ampliar la cobertura mediática respecto a las movilizaciones y discursos realizados.

Las demandas expresadas por Ione Belarra se inscriben en una línea de oposición a la política exterior estadounidense y a la pertenencia de España a alianzas militares como la OTAN, promoviendo el aislamiento diplomático de figuras políticas como Donald Trump y la revisión de las relaciones internacionales del Estado español y europeo con Estados Unidos.