Ucrania asegura que ya se ha cerrado el 90 por ciento de un acuerdo de paz

El envío, por parte del presidente estadounidense Donald Trump, de su emisario especial Steve Witkoff a las conversaciones de paz, sirvió para establecer una coordinación en tiempo real entre las posturas de Ucrania, Estados Unidos y los aliados europeos. Tras estas acciones coordinadas, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó, según publicó el medio que proporcionó la información, que se ha cerrado el 90 por ciento de un acuerdo de paz destinado a poner fin al conflicto entre Kiev y Moscú.

El medio consignó que Umerov indicó que la propuesta de paz fue debatida en Kiev con la participación de delegaciones de gobiernos europeos, representantes de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos, por medio del enviado especial Witkoff, quien participó en las discusiones mediante videoconferencia. Estas sesiones permitieron acordar la mayoría de los puntos fundamentales del plan de paz, así como cuestiones centradas en las garantías de seguridad, aspectos económico-recuperativos y temas político-militares.

Tal como detalló el periodista en el medio citado, Umerov afirmó a través de su canal de Telegram que “la mayoría de las posiciones, un 90 por ciento del plan de paz, ya han sido acordadas. Estamos trabajando en los detalles”. Asimismo, el funcionario amplió que la sincronización lograda entre Ucrania y sus socios occidentales se produjo en tiempo real gracias a la interacción con Witkoff y otras altas autoridades. El resultado más concreto tras estos avances es la decisión de pasar a la siguiente etapa, que comprende la organización de una cumbre a nivel de jefes de Estado, programada para el 6 de enero en París, de acuerdo con el calendario adelantado por Umerov.

Además de la cumbre, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa señaló que, un día antes, el 5 de enero, los jefes de Estado Mayor de varios países europeos sostendrán una reunión de coordinación. El objetivo será definir estrategias conjuntas junto a los aliados, orientadas al área de la seguridad y defensa, tal como se desprende de su mensaje al medio.

El funcionario mencionó, según lo difundido por el medio, que esta jornada estuvo marcada por diversas reuniones internas en Ucrania. El mismo domingo, representantes del sector de defensa, altos cargos de la seguridad, integrantes de los servicios secretos y miembros del Parlamento ucraniano se dieron cita para examinar los pasos a seguir en este proceso, informó Umerov. Durante los trabajos, Umerov recalcó a través de sus canales que “estamos avanzando” y resaltó la solidez de los esfuerzos que se están realizando en torno al acuerdo.

El medio detalló que estos movimientos reflejan la voluntad de Ucrania y de sus socios internacionales de sellar acuerdos para garantizar tanto la seguridad futura del país como las condiciones necesarias para la recuperación post-conflicto. No solo se priorizó la resolución de las hostilidades desde el plano diplomático, sino que además se establecieron mecanismos para coordinar acciones en tiempo real y para la implementación de garantías político-militares efectivas, según las declaraciones que transmitió Umerov en sus canales de comunicación.

Según la información recogida por la fuente original, el plan de paz está compuesto por una combinación de elementos que abarcan desde las garantías de seguridad hasta cuestiones de recuperación económica, e incluye temas que requieren la cooperación activa de instituciones multilaterales y estados aliados. El envío del representante estadounidense y la presencia constante de la OTAN y la Unión Europea señalan el carácter multilateral del proceso negociador.

El funcionario ucraniano, como reportó el medio, insistió en la importancia de continuar el trabajo con actores internos clave, reflejado en las reuniones celebradas también con órganos legislativos y entidades de defensa nacionales. Las coordinaciones realizadas apuntan a asegurar que los acuerdos futuros respondan tanto a los requerimientos internacionales como a las necesidades específicas de Ucrania en el escenario de posguerra.