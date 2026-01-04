Agencias

Tellado lamenta que PSOE no celebre la caída del "dictador" Maduro y pide reconocer a Edmundo González como presidente

Miguel Tellado critica duramente la postura del PSOE ante los recientes acontecimientos en Venezuela, reclama reconocimiento internacional para Edmundo González y cuestiona el papel del gobierno español frente al cambio político en Caracas y la gestión de Pedro Sánchez

Miguel Tellado recordó que durante el mandato de Nicolás Maduro, representantes del Partido Popular, incluida su persona junto a Cayetana Álvarez de Toledo y González Pons, no pudieron ingresar a Venezuela, según consignó Europa Press. Supuso que el régimen tenía conocimiento de sus previsibles resultados adversos en las urnas y estaba preparando un fraude para mantenerse en el poder. A juicio de Tellado, esta estrategia de buscar perpetuarse traía similitudes con los planteamientos que —de acuerdo a sus palabras— Pedro Sánchez tendría para España. Desde su óptica, el Gobierno de Sánchez colaboró con la administración de Maduro con el objetivo de obstaculizar la salida de Edmundo González, a quien reconoce como presidente legítimo de Venezuela.

Según publicó Europa Press, el secretario general del Partido Popular reprochó que el PSOE no celebrara lo que describió como la caída de un “dictador” ni el triunfo electoral de Edmundo González. Señaló que la negativa a reconocer esa victoria era, a su juicio, “un error que van a arrastrar”, añadiendo que los socialistas preferirían “una dictadura de izquierdas antes que una democracia con un gobierno de centro-derecha”. Tellado insistió en que el fin de un régimen autoritario siempre debe considerarse motivo de celebración entre los demócratas, aunque subrayó que aún restaban pasos hacia un cambio total del sistema en Venezuela.

Durante su entrevista en esRadio, reproducida por Europa Press, Tellado calificó la detención de Maduro de acontecimiento “histórico”. Enfatizó que, aunque el régimen no había caído completamente, la detención representaba un avance importante hacia una posible transición democrática en el país sudamericano y que ahora la atención internacional debía centrarse en garantizar ese proceso con “las mayores garantías posibles, agilidades y legitimidad democrática”. Insistió, además, en que toda la evolución política de Venezuela debe orientarse en torno a Edmundo González, a quien volvió a mencionar como presidente legítimo, y destacó el rol que a su juicio podría cumplir María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz, en el futuro del país.

Tellado también dirigió sus críticas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien tildó de actuar como ministro de Exteriores. Según la información publicada por Europa Press, argumentó que la política exterior española respondía a intereses empresariales y económicos representados por Zapatero, quien habría colaborado con el régimen de Maduro. Añadió que la gestión del Gobierno español durante los últimos días resultaba especialmente compleja para el expresidente, celebrando esa situación.

El portavoz del PP dirigió ataques a la figura de Pedro Sánchez, asegurando que el actual presidente del Gobierno “ya no representa a este país”, sino que solo responde a intereses particulares. Tellado sostuvo que los españoles no se vieron identificados con las declaraciones de Sánchez posteriores a los sucesos en Venezuela, acusándolo de estar “fuera de la realidad”. Reiteró la postura de su partido, que considera que la caída de regímenes autoritarios marca un punto positivo, y reafirmó la importancia de tomar partido por valores democráticos frente a lo que calificó como dictaduras.

En el plano internacional, Tellado valoró la actuación de Estados Unidos en la crisis venezolana. Según destacó el medio Europa Press, estimó que el país norteamericano propició el fin del liderazgo de Maduro a quien catalogó como responsable de “crímenes cometidos” y de “represión política y abusos a los derechos humanos”. Expresó que Maduro permanecía “donde tiene que estar, que es en prisión”, enfatizando la necesidad de supervisar con atención la transición política por venir en Venezuela.

En cuanto a la política estadounidense, Tellado defendió la legitimidad de Donald Trump tras las elecciones presidenciales, argumentando que, independientemente de las opiniones sobre algunas decisiones del mandatario, corresponde otorgarle respeto por el resultado electoral. Invitó también a reflexionar sobre el liderazgo de Trump en el marco de su gestión de la situación venezolana y sostuvo que “la actuación de ayer en Venezuela es algo que se recordará durante mucho tiempo”.

Sobre la política exterior de España, Tellado lamentó una supuesta pérdida de fiabilidad y credibilidad internacional bajo el Gobierno de Sánchez, según reportó Europa Press. Recordó ejemplos como la participación en las cumbres de la OTAN en las que, a su entender, el presidente español asumía compromisos para luego retractarse de ellos. Buscó contrastar esa actitud con la que mostró el Gobierno de José María Aznar, de quien destacó la gestión de los lazos con Estados Unidos, los vínculos transatlánticos y la proyección europea e internacional de España.

Tellado afirmó que la política exterior española debe combinar el europeísmo con un compromiso sólido con Estados Unidos y que España debe recuperar relevancia y capacidad de influencia en el entorno europeo y en el ámbito internacional. Señaló que, en la actualidad, España carecería de esa consideración.

Finalmente, el secretario general del PP criticó la cobertura de la detención de Maduro en RTVE. De acuerdo con lo informado por Europa Press, consideró que esa transmisión solo seguía directrices políticas del actual Gobierno, equiparando la situación con otras ocasiones en que, según su opinión, la cadena pública habría respondido a intereses del Ejecutivo.

