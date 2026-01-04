Sergio Scariolo: "El Barça ha jugado muy bien y con mucho altruismo"

Sergio Scariolo expresó su preocupación por el elevado número de puntos encajados en la derrota del Real Madrid ante el Barça, subrayando la importancia de la programación global de los partidos, que dio a su equipo menos de 48 horas para recuperarse tras el encuentro previo frente al Dubái. Tal como recogió DAZN tras el partido disputado en el Movistar Arena, el técnico madrileño analizó el rendimiento de sus dirigidos, haciendo énfasis en las consecuencias del corto intervalo entre compromisos.

Según reportó DAZN, Scariolo resaltó que la reglamentación anterior obligaba a respetar un margen mínimo de 48 horas entre un juego y otro, una norma que se aplicaba tanto para el Real Madrid como para el conjunto azulgrana. El entrenador explicó que la actual programación repercute en la recuperación de los jugadores, afectando su rendimiento cuando se intensifica el calendario competitivo.

En cuanto al desarrollo del partido, Scariolo destacó la actuación del Barça, enfocándose en el desempeño ofensivo del rival. El entrenador consideró que el equipo dirigido por su homólogo tuvo “mucha paciencia y mucho altruismo” en ataque, logrando circular el balón con precisión y generando tiros sencillos para sus jugadores. “El Barça ha jugado muy bien, sobre todo en ataque. Es un equipo muy experto, todo el mundo sabe jugar y se han pasado muy bien la pelota, encontrando tiros fáciles”, aseguró Scariolo a DAZN.

Respecto al funcionamiento de su equipo, el entrenador madridista reconoció que el Real Madrid presentó deficiencias tanto en la eficacia defensiva como en la elaboración ofensiva. Según consignó el medio, Scariolo señaló que la falta de paciencia en el ataque y los errores cometidos en defensa marcaron la diferencia en el marcador final, que terminó 100-105 a favor del conjunto catalán. El técnico manifestó que estos desaciertos en la retaguardia debían haberse evitado y que influyeron en la capacidad de su equipo para obtener un mejor resultado.

Durante la rueda de prensa posterior, según detalló DAZN, Scariolo reiteró su inquietud por la acumulación de partidos con escaso descanso y expresó que la actual gestión de los calendarios no contribuye a la recuperación total de los jugadores después de enfrentamientos exigentes. El estratega insistió en que estas condiciones no permiten al equipo realizar los ajustes tácticos ni el descanso físico necesario para enfrentar con plenitud un duelo de la magnitud del Clásico.

En su reflexión sobre la propuesta de juego del rival, Scariolo admitió que el Barça supo aprovechar cada oportunidad ofensiva y elogió su experiencia conjunta para distribuir el balón y encontrar espacios. El entrenador del Real Madrid concluyó sus declaraciones haciendo hincapié en el impacto de las circunstancias externas del calendario y en la necesidad de una mejor gestión del tiempo entre partidos para garantizar un nivel de competencia equitativo y óptimo para todos los equipos.