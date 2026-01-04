Primero Canarias reclama una salida política para Venezuela con garantías democráticas y tutela de la ONU

El respaldo expreso a la población venezolana residente en Canarias y a la comunidad canaria afincada en Venezuela forma parte de la postura adoptada por Primero Canarias frente a la crisis política y social que atraviesa el país sudamericano. Según consignó el medio, la organización municipalista ha manifestado su preocupación por la incertidumbre y las dificultades que enfrentan estos colectivos, a la vez que demanda la puesta en marcha de un proceso de transición democrática bajo supervisión internacional para superar la actual situación que vive Venezuela.

De acuerdo con un comunicado difundido por Primero Canarias, la formación rechaza tajantemente cualquier posibilidad de una intervención armada liderada desde el exterior, con especial énfasis en la acción militar unilateral de Estados Unidos. Tal como detalló el grupo, consideran que este tipo de iniciativas vulnera la legalidad internacional, amenaza la paz entre las naciones y contraviene los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos. La organización considera que la implicación estadounidense no resulta compatible con la búsqueda de soluciones justas ni duraderas para Venezuela.

La postura de Primero Canarias, especificó el medio, se fundamenta en una denuncia sobre el avance del autoritarismo dentro del Estado venezolano. El comunicado señala la falta de garantías democráticas, la represión sistemática de la disidencia y el deterioro progresivo de los derechos civiles, sociales y humanos como factores que profundizan la crisis social, económica y humanitaria que padece la sociedad venezolana.

A pesar de la gravedad de estas vulneraciones, explicó Primero Canarias, la formación recalca que ningún atropello a los derechos humanos o a la libertad puede servir como justificación para acciones militares unilaterales o intervenciones externas. Esta premisa sostiene su petición de una salida basada exclusivamente en mecanismos políticos y democráticos.

El medio relató que para avanzar hacia una solución estable y pacífica, Primero Canarias plantea que la voz del pueblo venezolano debe recuperarse cuanto antes mediante una transición democrática, guiada por la legalidad internacional y acompañada por la Organización de las Naciones Unidas. El comunicado subraya la importancia de preservar el respeto a las libertades públicas y evitar imposiciones externas durante todo el proceso.

En este contexto, Primero Canarias lanzó una convocatoria orientada tanto a la sociedad venezolana como a la comunidad internacional, pidiendo la articulación de una cooperación multilateral y un giro inmediato hacia iniciativas políticas que reemplacen la actual escalada militar interna y externa. El grupo enfatiza que, para lograr avances efectivos y sostenibles, resulta indispensable que la ONU desempeñe un papel protagónico, brindando legitimidad y garantías a cualquier esfuerzo de transición.

El comunicado también resalta que la postura de Primero Canarias no implica indiferencia ante la crisis humanitaria ni ante las denuncias de recortes democráticos, sino que apuesta por el refuerzo de mecanismos internacionales y por el impulso de una solución dialogada y pacífica. Según la nota, el respaldo solidario tanto a los venezolanos en Canarias como a los isleños residentes en Venezuela se manifiesta en un contexto marcado por la preocupación y la conmoción ante la prolongación de la crisis y sus consecuencias sociales.

Finalmente, reportó el medio, la formación insiste en la urgencia de poner fin al ciclo actual de enfrentamientos y al agravamiento de la situación humanitaria interna, insistiendo en la necesidad de un diálogo inclusivo, transparente y respetuoso, con garantías para todas las partes y bajo control internacional. Para Primero Canarias, la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la autodeterminación de los pueblos debe prevalecer sobre cualquier tentación de injerencia o uso de la fuerza.