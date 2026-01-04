Netanyahu asegura que "se identifica" con las aspiraciones de libertad de las protestas de Irán

“Es muy posible que estemos ante el momento en el que el pueblo iraní asuma su destino en sus manos”, expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu en declaraciones a la prensa recogidas por el medio de comunicación que reportó el tema. La afirmación de Netanyahu se produjo en el contexto de las recientes manifestaciones que se registraron en Irán, las cuales han desafiado de manera directa al actual régimen en Teherán y han llamado la atención de la comunidad internacional. En ese marco, el jefe del Ejecutivo israelí declaró el respaldo de Israel, y de su propio Gobierno, a las “aspiraciones de libertad y justicia” impulsadas por el movimiento de protesta en territorio iraní, según informó la fuente original.

El mandatario israelí, antes de dar inicio a la reunión semanal del Consejo de Ministros, manifestó ante los medios que el apoyo del Estado de Israel y del gabinete a la ciudadanía iraní responde al reconocimiento de las demandas de justicia y democracia que han emergido en el curso de las protestas recientes. Netanyahu puntualizó que tanto él como el conjunto de su gobierno “se identifican con la lucha del pueblo iraní” y subrayó que existe un ánimo de respaldo a quienes buscan cambios en el sistema político y social del país persa, de acuerdo con lo publicado por el medio.

En el transcurso de su intervención, Netanyahu también abordó la situación política de América Latina. Según relató el medio, el primer ministro hizo referencia a un operativo militar efectuado por Estados Unidos en el que, durante la madrugada del sábado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado. Netanyahu mostró su satisfacción por la medida adoptada por el gobierno estadounidense y transmitió su respaldo total a esas acciones, al considerar que apuntan a “restablecer la libertad y la justicia también en esa parte del mundo”.

El gobernante israelí destacó que actualmente varios países de la región latinoamericana atraviesan un proceso de transformación política. Según detalló el medio, Netanyahu consideró que varias naciones están empezando a alinearse nuevamente con Estados Unidos y, en algunos casos, están renovando sus lazos con Israel. A propósito de la operación estadounidense mencionada, el primer ministro felicitó directamente al presidente Donald Trump, reconociendo el operativo militar como una “acción perfecta”, según indicó en sus declaraciones de acuerdo a lo consignado por la fuente.

En este contexto, la postura manifestada por Netanyahu respecto al panorama político interno de Irán forma parte de una tendencia de reacciones internacionales que han surgido tras las movilizaciones contra el régimen persa. El medio reportó que estas declaraciones se dieron en un momento en que el tema ha ganado relevancia mundial, tanto por la magnitud de las protestas como por la respuesta demostrada por líderes de distintas regiones.

La intervención del jefe de Gobierno israelí, según información recogida en la prensa antes del inicio de la reunión ministerial semanal, marca una de las expresiones más directas por parte de un mandatario de la región en relación con las protestas en Irán y los recientes acontecimientos en América Latina referentes a la intervención militar y la detención de un líder político.