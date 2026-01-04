Manifestantes se concentran ante la embajada de EEUU (Madrid) en rechazo a la detención de Maduro: "Yankees terroristas"

La demanda de que Estados Unidos cierre su embajada en Madrid dominó la jornada frente a la sede diplomática, mientras los manifestantes coreaban consignas como “Bases fuera, OTAN no” y “Estados Unidos, asesinos”. De acuerdo con Europa Press, la protesta reunió a alrededor de un millar de personas según datos de la Delegación de Gobierno, quienes se congregaron con banderas venezolanas y palestinas para expresar su rechazo a la intervención estadounidense en Venezuela y exigir la liberación de Nicolás Maduro.

La convocatoria, respaldada por la Plataforma de Madrid contra la OTAN, contó con la intervención de su portavoz, Ángel Descalzo, quien manifestó que la actuación de Washington sobre Venezuela constituye una injerencia “completamente ilegítima”. Bajo su perspectiva, “el futuro de Latinoamérica tienen que decidirlo los propios pueblos latinoamericanos”. Según indicó el portavoz, las acciones norteamericanas obedecen a un interés explícito en los recursos naturales venezolanos, específicamente el petróleo, el gas y el agua dulce. Esta posición se replicó a lo largo de la concentración, donde los manifestantes vincularon la política exterior de Estados Unidos a la explotación de riquezas naturales en la región.

Interrogada por Europa Press, una de las asistentes, Verónica, expresó con dureza su descontento hacia la presencia diplomática y militar estadounidense, señalando: “Queremos que los yankees se vayan de todo el mundo, porque son los gilipollas de turno”. Durante el evento, se escucharon otros cánticos como “Yankees de mierda, váyanse al carajo”, poniendo en evidencia el tono enérgico del rechazo.

La manifestación contó con el apoyo visible de fuerzas políticas como Podemos e Izquierda Unida, así como con la presencia de líderes destacados. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, tildó los acontecimientos recientes en Venezuela de “terrorismo de Estado” y afirmó ante los medios al inicio de la protesta la necesidad de movilizaciones para reclamar el cese de las “intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump”. Belarra también criticó la postura de la Comisión Europea y la del Gobierno español, calificando sus declaraciones de serviles ante los intereses estadounidenses.

Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, portavoz adjunto de Sumar y también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, asistió al acto y reclamó que el Gobierno de España adopte una postura más enérgica frente a Estados Unidos, ante las “violaciones del derecho internacional” que, de acuerdo con sus denuncias, estaría perpetrando la administración norteamericana. Santiago exhortó a la salida de España de la OTAN y solicitó el fin del gasto destinado a la financiación de empresas de armamento estadounidenses o vinculadas a estos intereses.

Tal como publicó Europa Press, los manifestantes subrayaron su oposición a lo que consideran un “ataque imperialista” contra Venezuela, y demandaron no solo la retirada de Estados Unidos del país latinoamericano, sino también el fin de toda intervención extranjera en la región. Entre las principales exigencias figuró la liberación de Nicolás Maduro, la salida definitiva de las tropas y empresas estadounidenses de Venezuela y el cierre inmediato de la embajada estadounidense en España.

El medio Europa Press detalló que la concentración incluyó la participación de militantes y simpatizantes de diversas organizaciones afines a la causa venezolana, así como colectivos vinculados a la causa palestina. Las banderas y consignas reflejaron tanto la solidaridad con Venezuela como la crítica sistemática al modelo de intervención militar de la OTAN y su vinculación con Estados Unidos. Los lemas utilizados por los manifestantes evidenciaron una postura de rechazo absoluto a lo que interpretan como “guerras por petróleo” y respaldo a una política internacional que priorice la autodeterminación de los pueblos.

La protesta en Madrid formó parte de una serie de reacciones internacionales surgidas tras la detención de Nicolás Maduro, que motivó el repudio de sectores de la izquierda política española y de plataformas ciudadanas contrarias a la OTAN y la influencia directa de Estados Unidos en América Latina. El evento evidenció la convergencia de preocupaciones sobre los recursos naturales, la soberanía nacional y la situación política internacional, además de reflejar la tensión persistente en torno a la relación transatlántica y la política exterior de los Estados Unidos, según describió Europa Press.