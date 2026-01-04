Manifestantes protestan la detención de Maduro en la Embajada de EEUU en Madrid: "Yankees terroristas"

Las críticas a la actitud asumida por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación en Venezuela adquirieron una presencia destacada durante la manifestación realizada frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid el domingo. Emilio, uno de los asistentes, expresó a Europa Press que el Ejecutivo español se coloca en una postura “cómplice” al colaborar con Estados Unidos, a través de la OTAN y mediante acuerdos comerciales, y denunció la “ambigüedad” gubernamental al “intentar estar a dos bandos”, sin respetar el derecho internacional ni impedir lo que describió como crímenes relacionados con la implicación extranjera en Venezuela. Según Europa Press, el epicentro de la protesta giró en torno a la exigencia de liberación de Nicolás Maduro tras su detención y la denuncia de la intervención estadounidense en asuntos internos venezolanos.

El medio Europa Press detalló que la manifestación reunió aproximadamente a mil personas, según cifras proporcionadas por la Delegación del Gobierno, mientras que el sindicato CGT elevó la participación a más de 2.000 manifestantes. Los asistentes llenaron casi una manzana sobre la acera de la calle Serrano frente a la sede diplomática, bajo una fuerte presencia policial encargada de evitar que se cruzara la vía hacia la embajada. Banderas venezolanas y palestinas fueron desplegadas entre los participantes, quienes entonaron consignas como “Bases fuera, OTAN no”, “Estados Unidos, asesinos” y “Yankees de mierda, váyanse al carajo”, denunciando lo que consideraron un “ataque imperialista” por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Entre las demandas, además de la liberación de Maduro, se incluyó la exigencia del cierre de la embajada estadounidense en España y la retirada total de la presencia de Estados Unidos en Venezuela.

Ángel Descalzo, portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN citado por Europa Press, calificó la actuación de Estados Unidos en Venezuela como “completamente ilegítima”, argumentando que solo los pueblos latinoamericanos tienen derecho a decidir su futuro. Descalzo señaló que Washington persigue intereses en los recursos naturales venezolanos, como el petróleo, el gas y el agua dulce. Otros manifestantes, según la crónica de Europa Press, compartieron la percepción de que la detención de Maduro representa “un crimen más del imperialismo estadounidense” y rechazaron la idea de que potencias extranjeras determinen quién lidera a Venezuela.

Véronica, otra de las personas presentes, manifestó su oposición generalizada a la injerencia estadounidense, aseverando que buscan “que los yankees se vayan de todo el mundo”.

Entre los asistentes figuraron figuras destacadas de la política nacional. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, respaldó la protesta, calificando los hechos ocurridos en Venezuela como “terrorismo de Estado”. En declaraciones recogidas por Europa Press, Belarra afirmó que Donald Trump es “el Hitler de nuestro tiempo” y urgió a la ciudadanía a retomar las movilizaciones “para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo”. Belarra criticó la postura mantenida tanto por la Comisión Europea como por el Ejecutivo español, a quienes acusó de comportarse “una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos”.

Según reportó Europa Press, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, así como portavoz adjunto de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, también estuvo presente en la concentración. Santiago reclamó al Gobierno español una postura “más contundente” frente a lo que describió como violaciones estadounidenses del derecho internacional. Además, instó a la salida de España de la OTAN y al cese de la financiación pública dirigida a empresas de armamento estadounidense o relacionadas con Estados Unidos.

Organizaciones de izquierda, incluidos Podemos e Izquierda Unida, respaldaron públicamente la movilización. El evento estuvo coordinado por colectivos y plataformas contrarias a la intervención militar y la política exterior de Estados Unidos, subrayando la demanda de respeto al principio de autodeterminación de los pueblos.

Europa Press consignó que, a lo largo de la manifestación, se reiteraron llamamientos para poner fin al apoyo logístico y diplomático brindado por España a la política exterior estadounidense, así como a la cooperación militar mantenida a través de la OTAN. Los manifestantes destacaron su oposición a las dinámicas de rearme y el incremento del gasto militar, en particular en lo que se refiere a adquisiciones vinculadas a empresas estadounidenses.

El despliegue policial durante la protesta fue significativo, con el objetivo de garantizar que la concentración se mantuviera en la acera de la calle Serrano y de prevenir alteraciones del orden público en torno a la sede diplomática. Según lo publicado por Europa Press, la jornada transcurrió bajo la vigilancia de las autoridades, sin que se reportaran mayores incidentes.

Los organizadores y participantes en la protesta insistieron en la denuncia de lo que consideran interferencias externas en la soberanía de Venezuela y renovaron su exigencia de que el futuro político del país sudamericano se dirima únicamente por sus ciudadanos, sin injerencias de potencias extranjeras. Las demandas incluyeron el respeto estricto al derecho internacional y el cese de lo que definieron como “agresiones” promovidas desde la política exterior de Estados Unidos y sus aliados.