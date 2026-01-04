Manifestantes protestan la detención de Maduro ante la Embajada de EEUU en Madrid: "Yankees terroristas"

Las consignas exigían la retirada de la presencia estadounidense no solo de Venezuela, sino de todos los países latinoamericanos, así como el cierre de su embajada en Madrid. De acuerdo con Europa Press, las voces participantes insistieron en que la intervención internacional responde a intereses económicos sobre los recursos energéticos y estratégicos de América Latina, particularmente en Venezuela. La concentración tuvo lugar este domingo frente a la legación diplomática de Estados Unidos en la capital española, donde, según la Delegación de Gobierno de Madrid, participaron aproximadamente 1.000 personas. El motivo principal de la protesta fue la exigencia de excarcelación del mandatario venezolano y la condena a la injerencia extranjera en asuntos internos del país suramericano.

Organizada por la Plataforma de Madrid contra la OTAN, entre otras agrupaciones, la manifestación mostró un amplio repertorio de mensajes y símbolos. El portavoz de esta plataforma, Ángel Descalzo, afirmó que consideran completamente ilegítima la implicación de Washington en la situación venezolana. Según sus declaraciones recogidas por Europa Press, Descalzo sostuvo que la resolución del futuro latinoamericano corresponde en exclusiva a sus pueblos, sin intervenciones externas. Además, indicó que los movimientos estadounidenses tienen como objetivo prioritario los recursos naturales de Venezuela, citando el petróleo, el gas y el agua dulce entre ellos.

El despliegue de banderas no se limitó a Venezuela, pues integrantes de la protesta portaban también emblemas palestinos. Los cánticos incluyeron expresiones como “Bases fuera, OTAN no”, “Estados Unidos, asesinos”, y mensajes directos al gobierno estadounidense exigiendo su partida de Venezuela y de la región. Entre las proclamas se pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y el cierre de la delegación diplomática estadounidense en Madrid. Según consignó Europa Press, el ambiente se caracterizó por una crítica frontal a lo que los colectivos denominan ataque imperialista.

El acto contó con la adhesión y presencia de líderes de Podemos e Izquierda Unida, así como de figuras representativas del Partido Comunista de España (PCE) y de Sumar. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, participó en la concentración y calficó los acontecimientos recientes en Venezuela como “terrorismo de Estado”. Manifestó a medios de comunicación la necesidad de volver a tomar las calles para reclamar no solo el fin de las intervenciones militares estadounidenses en Latinoamérica, sino también la conclusión de las guerras motivadas por recursos como el petróleo. Criticó, además, el posicionamiento de la Comisión Europea y del Gobierno de España, a quienes acusó de actuar como aliados sumisos de Estados Unidos en la escena internacional, informó Europa Press.

Enrique Santiago, secretario general del PCE, portavoz adjunto en Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, también tomó posición en la jornada. Santiago reclamó al Gobierno de España una postura más firme frente a Estados Unidos, a quien acusa de violar el derecho internacional. Según declaraciones recogidas por Europa Press, abogó por la salida de España de la OTAN y la prohibición de destinar recursos públicos al rearme y a la industria armamentística relacionada con intereses estadounidenses o empresas del sector radicadas en ese país.

Durante la movilización, participantes como Verónica transmitieron a Europa Press su rechazo absoluto a la presencia estadounidense en cualquier territorio, utilizando expresiones contundentes para demandar la expulsión de los llamados “yankees” y advirtiendo sobre las consecuencias de la intervención exterior. La manifestante recalcó la necesidad de que los países de América Latina gestionen sin injerencias el rumbo de sus políticas y recursos.

La jornada concentró las demandas de diferentes colectivos y partidos en torno a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y el rechazo a cualquier forma de intervencionismo. Los asistentes invocaron tanto la defensa de los derechos políticos de Venezuela como la oposición al papel de Estados Unidos en la política mundial. De acuerdo con Europa Press, la suma de consignas y declaraciones reflejó una crítica persistente a la política exterior estadounidense, señalando intereses económicos detrás de las actuaciones sobre recursos estratégicos y llamando a una alineación política lejos de la influencia de Washington.