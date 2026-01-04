Machado exige a "todos los demócratas del mundo" que apoyen al pueblo venezolano en esta "hora decisiva"

En su más reciente declaración pública, María Corina Machado subrayó que la libertad de los presos políticos constituye su máxima prioridad en el contexto actual de Venezuela y destacó que, tras los acontecimientos recientes, el país alcanzará la libertad. A través de una breve publicación en la red social X reproducida por varios medios internacionales, la política opositora agradeció de manera explícita el mensaje de respaldo transmitido al pueblo venezolano por el presidente francés, Emmanuel Macron. Según consignó la agencia Europa Press, Machado solicitó a los líderes mundiales y a la comunidad internacional sumar esfuerzos para acompañar a la sociedad venezolana en lo que denominó una “hora decisiva”.

De acuerdo con Europa Press, el pronunciamiento de Machado se produjo en respuesta al mensaje previo emitido desde París por el mandatario francés, quien celebró la “liberación” del país sudamericano tras la intervención militar estadounidense y afirmó la necesidad de comenzar una transición hacia un proceso político pacífico, democrático y basado en el respeto a la voluntad popular, bajo conducción del opositor Edmundo González. Macron expresó sus palabras en la misma red social, dirigiéndolas a la opinión pública internacional y haciendo hincapié en la importancia de que los acontecimientos posteriores al ataque militar de Estados Unidos contribuyan a consolidar un marco democrático en Venezuela.

Machado, por su parte, extendió su agradecimiento no solo a Macron, sino que apeló a “los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo” a respaldar al pueblo venezolano en lo que considera un momento definitorio. “Muchas gracias, presidente Macron (...). Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva”, escribió la opositora en su cuenta, según reprodujo Europa Press, colocando la situación venezolana como eje de un debate internacional sobre las garantías democráticas y la preservación de los derechos políticos y civiles en medio de una profunda crisis institucional.

El mensaje de Macron, difundido poco después de la intervención de Estados Unidos y la detención del presidente Nicolás Maduro, no tardó en generar reacciones oficiales en Caracas. El Ministerio de Exteriores de Venezuela emitió un comunicado donde tildó de “insolentes” las palabras del presidente francés. En el texto, reproducido por Europa Press, el gobierno venezolano sostuvo que tal intervención constituye “una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano” y manifestó su enérgico rechazo a las declaraciones procedentes del gobierno galo.

La respuesta diplomática de Venezuela incluyó cuestionamientos a la percepción de Macron sobre la situación política nacional. Según reportó Europa Press, el ministerio valoró las expresiones del líder francés como una “muestra de profundo desconocimiento de la realidad política e institucional del país”. Además, el gobierno de Caracas advirtió que adoptaría “las acciones diplomáticas que considere pertinentes” al analizar las relaciones bilaterales con Francia, dejando abierta la posibilidad de ajustes o respuestas dentro del marco internacional.

Machado, quien ha sido una de las principales voces opositoras al gobierno de Maduro, insistió en la urgencia de lograr la liberación de todas las personas consideras como presos políticos y en asegurar la transición hacia una Venezuela libre después del cambio forzado en la jefatura del Estado. Europa Press detalló que la líder venezolana enmarcó sus demandas en el nuevo escenario generado tras la intervención exterior y el desplazamiento del antiguo jefe de Estado.

El reconocimiento explícito de Macron a Edmundo González como autoridad de transición, la exigencia de elecciones democráticas y el llamado a la cooperación internacional ocupan un lugar central en las declaraciones tanto de la dirigencia opositora como de varias capitales europeas. Según reiteró Europa Press, estos acontecimientos han incrementado la presión internacional, reconfigurando alianzas y generando nuevas discusiones sobre el respeto a la autodeterminación en medio de procesos de cambio abrupto.

En síntesis, la coyuntura plantea un escenario de confrontación diplomática entre Francia y Venezuela y coloca a figuras como Machado y González en el centro de la escena política, mientras la oposición insiste en la necesidad de apoyo externo para transitar hacia una nueva etapa institucional. Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas refuerzan su crítica a cualquier manifestación que consideren injerencia extranjera y advierten sobre la posible adopción de nuevas medidas frente a gobiernos que, como el de Macron, impulsan opiniones sobre el devenir interno del país.