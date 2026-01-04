Los miembros de la UE menos Hungría piden "contención" tras el ataque de EEUU a Venezuela

La decisión de Hungría de no sumarse a la declaración conjunta generó cuestionamientos entre las cancillerías europeas y marcó una diferencia notable en la respuesta del bloque a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Según informó Europa Press, el comunicado divulgado este domingo incluyó la adhesión de veintiséis de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, omitiendo expresamente la participación húngara, tras el ataque estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

En el documento, los países firmantes llamaron a que todas las partes muestren “calma y contención” para evitar una mayor escalada del conflicto y promover una solución pacífica ante la crisis venezolana, según detalló Europa Press. La declaración, difundida a través del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, insistió en la importancia de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el contexto de la crisis desatada por la operación militar norteamericana.

El comunicado también exigió la “liberación incondicional” de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Este punto fue resaltado como una prioridad entre los gobiernos firmantes, que subrayaron la necesidad de respetar los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en todas las circunstancias, según publicó Europa Press. En este sentido, los países de la UE recalcaron que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU tienen una responsabilidad especial en el cumplimiento de estos principios, los cuales consideran pilares de la arquitectura de seguridad internacional.

La declaración reiteró la posición de la Unión Europea respecto a la legitimidad política en Venezuela, afirmando nuevamente que Nicolás Maduro, en opinión del bloque, “carece de la legitimidad de un presidente democráticamente electo”. Los veintiséis países instaron a que Venezuela avance hacia una transición pacífica, democrática y soberana, insistiendo en que los venezolanos deben tener la libertad de decidir su propio futuro, según consignó Europa Press.

En el texto, los países europeos también identificaron la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas como una prioridad mundial en materia de seguridad. Señalaron, no obstante, que las acciones destinadas a combatir estas amenazas deben realizarse mediante la colaboración internacional y en pleno respeto al derecho internacional y a los principios de integridad territorial y soberanía nacional. El documento destaca la colaboración constante entre los países firmantes, Estados Unidos y otras naciones de la región, con el objetivo de facilitar un proceso de diálogo que incluya a todos los actores involucrados y derive en una solución negociada, pacífica e incluyente para la actual crisis venezolana.

La ausencia húngara en la declaración atrajo la atención de los observadores internacionales. Mientras los veintiséis socios europeos se posicionaron contra la intervención militar y a favor de una transición democrática, el gobierno liderado por Viktor Orbán optó por no pronunciarse públicamente sobre el operativo estadounidense contra la administración de Maduro, de acuerdo con Europa Press. Orbán publicó un mensaje breve en el que informó que la operación no dejó húngaros heridos y que su gobierno contactó a empresas del sector energético para “prevenir el aumento de precios en Hungría por la crisis venezolana”.

Según detalló Europa Press, la Unión Europea mantiene comunicación constante tanto con Washington como con gobiernos latinoamericanos, a fin de contribuir y facilitar el diálogo entre las partes implicadas, y buscar una solución negociada y democrática en plena observancia de la voluntad popular venezolana, considerada por el bloque como la única vía legítima para el restablecimiento del sistema democrático y la resolución de la crisis en Venezuela.