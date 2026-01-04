España y la izquierda latinoamericana rechazan la apropiación de los recursos de Venezuela e "injerencias" en su futuro

Funcionarios de seis países, entre ellos España y representantes de gobiernos latinoamericanos, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que actores multilaterales contribuyan a la reducción de la tensión tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, según informó Europa Press. Esta petición, que se traduce en una invitación al Secretario General de Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales para que colaboren en la preservación de la paz regional, se produce después de una operación militar estadounidense en Caracas que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

El medio Europa Press detalló que los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España divulgaron un comunicado conjunto este domingo, en el que condenaron de manera expresa los ataques efectuados por fuerzas militares estadounidenses sobre territorio venezolano. El pronunciamiento se centró no solo en el rechazo a la “apropiación externa” de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, sino también en la denuncia de cualquier intento de control gubernamental o administración foránea en detrimento de la soberanía del país sudamericano.

En la declaración, recogida por Europa Press, los gobiernos firmantes subrayaron que estas acciones “resultan incompatibles con el derecho internacional y amenazan la estabilidad política, económica y social de la región”. Mediante esta posición, los seis países señalaron que la utilización de la fuerza y la amenaza de su uso, junto con la vulneración de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, constituyen un “precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional” y representan un riesgo directo para la población civil.

Según publicó Europa Press, las autoridades venezolanas acusaron al gobierno de Estados Unidos de haber realizado ataques aéreos en varias áreas de Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, tanto en zonas civiles como militares. El gobierno venezolano calificó estas acciones como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”. Poco después de la operación militar, el presidente estadounidense Donald Trump expresó que se hará cargo de la situación en Venezuela “hasta que se decida por un sustituto aceptable”, de acuerdo con la información difundida por el medio.

En su mensaje conjunto, los países firmantes reafirmaron la necesidad de resolver la crisis venezolana “exclusivamente por vías pacíficas”, abogando por el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano “en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”. En palabras del comunicado, “sólo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.

Europa Press detalló que este grupo de países recordó el compromiso de América Latina y el Caribe como “zona de paz”, basado en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención en asuntos internos de otras naciones. De igual modo, realizaron un llamado a la unidad regional por encima de las diferencias políticas, para actuar frente a cualquier hecho que represente una amenaza a la estabilidad y la seguridad del continente.

El comunicado concluyó solicitando a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus competencias para fomentar la desescalada del conflicto y garantizar la preservación de la paz en la región, según consignó Europa Press. Los firmantes remarcaron así la necesidad de prevenir que la violencia y la presión externa determinen el futuro político y social de Venezuela.