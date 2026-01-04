El Caucus Hispano del Congreso de EEUU condena el "uso ilegítimo" de la fuerza en Venezuela

El Congreso de Estados Unidos enfrenta un momento de tensión interna ante la ofensiva militar desplegada en Venezuela, mientras los legisladores de origen latinoamericano advierten consecuencias de gran alcance para toda la región. Según consignó el medio Europa Press, el Caucus Hispano del Congreso emitió una declaración subrayando que la intervención ordenada por el presidente Donald Trump carece de objetivos claros, transparencia en la cadena de mando y garantías sobre el futuro político del país sudamericano tras la salida de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Europa Press, los cuarenta y tres miembros del Caucus Hispano, todos ellos congresistas con raíces latinoamericanas, condenaron lo que consideran un "uso ilegítimo de la fuerza" para la captura de Maduro el 3 de enero. El grupo legislativo denunció que el mandatario estadounidense aprobó una operación militar de gran escala sin el respaldo del Congreso y criticó el gasto de "miles de millones de dólares de los contribuyentes en una acción militar no autorizada" en vez de destinar fondos públicos a demandas urgentes dentro de Estados Unidos, como la inflación que afecta a los seguros médicos.

Europa Press detalló que el comunicado del Caucus expresa desconcierto por el historial de "intervenciones ilegales y mal organizadas" en otros países, lo que aumenta la preocupación sobre los riesgos del actual despliegue militar. La agrupación dejó claro que, aunque consideran ilegítima la presidencia de Maduro, rechazan de manera tajante la posibilidad de que Estados Unidos asuma la gestión de otro Estado soberano. El documento advierte explícitamente que Trump estaría conduciendo a las fuerzas armadas estadounidenses hacia una situación "peligrosa e incierta" de consecuencias desconocidas.

En su declaración, los congresistas señalaron su intención de recuperar el equilibrio de poderes en materia militar. Europa Press reportó que el Caucus apuesta por la restauración del orden constitucional estadounidense y aboga por devolver al Congreso las atribuciones sobre decisiones de guerra, tal como establece la constitución federal. Según el comunicado difundido por el medio, cualquier uso de la fuerza en el extranjero requiere el escrutinio y la autorización del poder legislativo, requisito que no se habría cumplido en esta ocasión.

El grupo de legisladores advirtió, según publicó Europa Press, sobre el posible impacto regional si Estados Unidos asume el control directo de la administración venezolana. Subrayaron que el anuncio de Trump de gobernar Venezuela "sin fecha límite" podría agravar la inestabilidad en el país suramericano. La declaración remite a experiencias pasadas de desorden político y migratorio, manifestando que situaciones de este tipo suelen provocar oleadas masivas de desplazados y crisis en el hemisferio, afectando a otros países de América Latina y el Caribe.

La inquietud por la gestión futura de Venezuela ante la ausencia de Maduro fue otro punto central. El Caucus remarcó que ni el presidente Trump ni su secretario de Estado, Marco Rubio, han informado quién estaría al frente del gobierno venezolano tras la destitución del líder actual. Europa Press señaló que los congresistas consideran esta falta de claridad como una "señal de peligro", pues deja incertidumbre sobre la legitimidad y el respaldo popular que tendría cualquier nueva autoridad impuesta desde el exterior.

El comunicado del Caucus Hispano retomó el debate en torno al uso de fondos públicos y la asignación de prioridades en la política exterior estadounidense. Según lo relatado por Europa Press, la agrupación considera "imperdonable" el uso de ingentes recursos financieros para acciones bélicas, en lugar de atender las presiones económicas y sociales que afronta la sociedad estadounidense. La referencia a los elevados costos en seguros médicos ejemplifica las necesidades domésticas desatendidas, según la perspectiva de los legisladores hispanos.

El bloque del Congreso hizo hincapié, según consignó Europa Press, en que el derecho internacional y la soberanía de los países latinoamericanos deben respetarse, incluso cuando sus gobiernos actúan de manera antidemocrática o ilegítima. La idea de que una nación extrajera pueda gestionar el aparato estatal de otro país fue descartada completamente por los firmantes del comunicado, reafirmando el principio de autodeterminación de los pueblos.

Por último, el Caucus Hispano dejó abierta la posibilidad de impulsar reformas en el Congreso con el propósito de restablecer el control legislativo sobre las acciones militares del gobierno, una atribución que, según argumentan los legisladores citados por Europa Press, debe prevalecer sobre las decisiones unilaterales del Ejecutivo. El debate sobre la legalidad, la legitimidad y las consecuencias prácticas de la intervención estadounidense en Venezuela continúa cobrando relevancia a medida que se desarrollan los hechos y se multiplican las voces críticas dentro y fuera del Congreso.