Diego Pablo Simeone: "Estamos en mitad de la carrera, pero no alcanzaría para cosas más importantes"

La posibilidad de acceder a puestos de Champions permanece para el Atlético de Madrid, aunque el propio entrenador advierte que el rendimiento deberá elevarse si el objetivo es llegar a cotas más altas. Según publicó el medio que cubrió la rueda de prensa en Anoeta, Diego Pablo Simeone explicó que, con los 38 puntos acumulados a mitad de la temporada, el equipo se coloca en una situación predispuesta a ingresar en la máxima competición europea, pero sin perspectiva clara de pelear por logros mayores.

El empate 1-1 frente a la Real Sociedad dejó al conjunto rojiblanco sumando apenas una unidad, resultado considerado insuficiente por el técnico. El medio detalló que, para Simeone, la falta de contundencia en el área rival constituyó uno de los elementos determinantes. El entrenador enumeró cuatro ocasiones claras de gol desperdiciadas durante el encuentro. Remarcó que tanto el Atlético como su adversario tuvieron momentos de dominio, pero destacó que en el fútbol los partidos suelen definirse en las áreas, según manifestó ante los periodistas presentes en el estadio vasco.

En sus declaraciones, Simeone hizo referencia directa a partidos recientes de otros equipos punteros. Mencionó el caso del Barcelona, aludiendo a que un equipo puede generar suficientes ocasiones para ganar, pero si no concreta, el resultado final puede no reflejar el desarrollo del juego. El medio reiteró las palabras del entrenador, que insisten en el aspecto definitorio que tienen las áreas sobre el desenlace de los partidos.

El técnico colchonero también abordó decisiones de gestión durante el partido, como el reemplazo de Pablo Barrios. De acuerdo con el reporte periodístico, Simeone se refirió a una molestia física sentida por el centrocampista, motivo por el cual optó por efectuar el cambio. Además, el director técnico fue consultado por el rendimiento actual de Julián Álvarez, un jugador que destacó tras su llegada pero que actualmente atraviesa una etapa menos productiva. Simeone expresó su confianza en el delantero, subrayando que, aunque no esté pasando por su mejor momento, la disposición física y la actitud de entrega se mantienen intactas y pronosticó que su mejor versión llegará con el transcurso de la temporada.

El entrenador analizó otras oportunidades desaprovechadas durante el segundo tiempo, en especial las acciones protagonizadas por Gallagher y Griezmann, jugadores que dispusieron de ocasiones importantes sin poder definir. Refirió que el hecho de no concretar esas oportunidades abrió la posibilidad de que el rival se mantuviera con opciones durante el partido. El planteamiento de Simeone, reproducido por el medio, insistió en que los detalles en cada área del campo inclinan la balanza, y que el Atlético, para aspirar a más que mantener el puesto entre los cuatro primeros, debe afinar su precisión ofensiva en las jornadas siguientes.

La rueda de prensa también incluyó una valoración sobre la segunda vuelta del campeonato. El entrenador recalcó la relevancia de sumar punto a punto, partido a partido, para lograr acercarse a metas superiores y reiteró que para alcanzar un lugar de mayor prestigio en la clasificación, el grupo necesita aumentar su capacidad resolutiva y mantener la intensidad competitiva durante la fase decisiva de la competición. Según el medio, Simeone evitó buscar excusas y centró su análisis en lo que está bajo control del equipo, esencialmente la gestión de las ocasiones en los encuentros directos.