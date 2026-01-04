(Crónica) Las Palmas defiende el ascenso directo y el Dépor no recupera el ritmo

Estanis Pedrola se estrenó con la camiseta amarilla anotando el tanto decisivo en el minuto 88 que otorgó la victoria de la UD Las Palmas por 1-2 en el campo del Real Zaragoza. Según informó Europa Press, el jugador, recién incorporado a la plantilla y con solo unos minutos sobre el césped de Ibercaja Stadium, marcó el gol que permitió al conjunto canario mantener el ascenso directo en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion, situándose con 37 puntos, apenas uno por detrás del líder Racing de Santander.

De acuerdo con Europa Press, Jesé inauguró el marcador para Las Palmas, pero el Zaragoza halló respuesta poco después, cuando Kenan Kodro igualó al inicio del segundo tiempo. El mismo Kodro dispuso de una oportunidad en los últimos minutos que pudo haber alterado el resultado, aunque finalmente los tres puntos viajaron a territorio insular. Con este triunfo, Las Palmas consolida su ambición de regresar a la máxima categoría del fútbol español, al tiempo que el Zaragoza, que necesitaba sumar para alejarse de la zona comprometida, ve la salvación a seis puntos.

El medio Europa Press detalló que, simultáneamente, el Deportivo de La Coruña no consiguió retomar la senda positiva y terminó cediendo un empate 2-2 frente al Cádiz delante de su afición. Los gallegos buscaban comenzar el 2026 dejando atrás una racha negativa de tres derrotas al cierre del año anterior. David Mella y Diego Villares, mediante acciones afortunadas, adelantaron en dos ocasiones al Dépor, aunque el Cádiz finalmente igualó con el tanto de Iuri Tabatadze en el minuto 85. El equipo andaluz aprovechó su mejor forma física en los instantes finales para sumar un punto en Riazor y dejar frustrados a los locales, quienes permanecen en la quinta plaza con 33 puntos, mientras el Cádiz acumula 31 y se aproxima a las posiciones de playoff.

Europa Press puntualizó que la jornada fue favorable para el Ceuta, que alcanzó la zona de promoción tras vencer 2-1 al Andorra con goles de Youness Lachhab y Carlos Hernández. El club ceutí, recién ascendido desde la Ciudad Autónoma, sumó su sexto partido consecutivo puntuando y alcanzó los 32 puntos, superando así al Sporting de Gijón, que quedó con 30.

El Sporting de Gijón, por su parte, cayó 1-3 ante el Málaga en El Molinón, en un encuentro en el que los asturianos se vieron superados y no pudieron superar el efecto del parón invernal. Según consignó Europa Press, Chupe, Adrián Niño y Julen Lobete anotaron para el Málaga, que se fortalece y aspira a escalar posiciones en la tabla. Los malagueños, tras sumar tres nuevos puntos, cuentan ahora con 29 unidades.

Europa Press también informó sobre la victoria del Leganés por 1-3 frente al Albacete, un partido relevante para evitar complicaciones en la parte baja de la clasificación. El conjunto madrileño, eliminado en la Copa del Rey precisamente a manos del Albacete, logró remontar bajo la lluvia en el Carlos Belmonte, guiado por un destacado gol de Roberto López en el minuto 75. Este triunfo rompe una racha de cinco jornadas sin victoria para el Leganés.

Respecto a los otros encuentros de la jornada 20, Europa Press reportó que el Eibar superó 2-1 al Mirandés, la Cultural Leonesa y la Real Sociedad B empataron 1-1, el Almería venció 3-2 al Granada, el Castellón se impuso 4-1 al Huesca y el Real Valladolid y el Racing de Santander igualaron 1-1. Además, el Córdoba derrotó 2-0 al Burgos.

Los resultados de estos compromisos configuran una clasificación cada vez más ajustada en la zona alta, con Las Palmas y Racing de Santander distanciados por un solo punto, mientras que el grupo perseguidor intensifica su lucha por acceder a los puestos privilegiados que permiten disputar el ascenso a LaLiga. Por otra parte, la pugna en la zona baja continúa abierta, con equipos como el Zaragoza obligados a buscar resultados positivos en las próximas jornadas para evitar complicaciones en la recta final de la temporada.

A lo largo de este fin de semana de competición, según amplió Europa Press, quedó de manifiesto la paridad existente tanto en la lucha por el ascenso como en la batalla por la permanencia, destacando episodios como el debut goleador de Estanis Pedrola y la reacción del Cádiz en Riazor, aspectos que contribuyen a mantener la expectación en LaLiga Hypermotion.