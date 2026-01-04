Belarra exige al Gobierno que "aísle internacionalmente" a Trump: "Es el principal terrorista que existe"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, expuso que los países europeos y España no deberían dictar recomendaciones al pueblo venezolano, sino más bien romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y oponerse a lo que considera una deriva ilegal que infringe el derecho internacional humanitario. Durante su intervención al inicio de la manifestación convocada en Madrid bajo el lema ‘No a la agresión de EEUU a Venezuela’, y frente a la embajada estadounidense, Belarra planteó la noticia principal: ha exigido que el Gobierno español y la Comisión Europea rompan relaciones con Estados Unidos, aíslen completamente a Donald Trump y propicien la salida de la OTAN, señalando al expresidente estadounidense como “el principal terrorista que existe en este momento, en este mundo”.

Según detalló el medio Europa Press, Belarra expresó que es necesario “volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo”. La dirigente de Podemos consideró que los acontecimientos ocurridos en Venezuela el sábado constituyen “terrorismo de Estado” y amplió sus críticas hacia las autoridades europeas y españolas, a quienes acusó de actuar “como auténticos lacayos de los Estados Unidos”.

A juicio de Belarra, el primer paso para cortar la relación transatlántica debería ser la retirada de España de la OTAN. “Es evidente que mientras sigamos siendo socios militares de una amenaza para el mundo, como son Trump y los Estados Unidos, estamos siendo cómplices de todos esos crímenes”, expresó. Dichas declaraciones reflejan la posición de rechazo de Podemos a la alianza militar y al respaldo de Europa y España a la política exterior estadounidense en Latinoamérica.

El medio Europa Press añadió que en sus declaraciones ante la prensa, Belarra insistió en la necesidad de frenar la escalada de tensiones que, según dijo, el propio Donald Trump ha incentivado en sus comunicaciones con otros mandatarios, como el presidente de Colombia y la presidenta de México. “O les paran o la gente decente en todo el mundo se levanta y le paran los pies a este terrorista que es Donald Trump, o si no va a ser muy difícil que esto no continúe en una escalada que el propio Donald Trump ha amenazado en sus declaraciones al presidente de Colombia o a la presidenta de México”, manifestó.

Belarra reiteró que la acción prioritaria para los gobiernos europeos y para España consiste en cortar toda relación con Estados Unidos y detener el rumbo violento y contrario al derecho internacional que, según su visión, representan las recientes acciones estadounidenses hacia Venezuela. Según publicó Europa Press, la secretaria general de Podemos concluyó sus declaraciones subrayando que “tenemos que romper y salir de la OTAN y romper relaciones con unos auténticos terroristas”.

Estas manifestaciones se realizaron en el contexto de una movilización colectiva contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela, donde los convocantes denunciaron la participación y apoyo de países europeos y del Gobierno español a las políticas de la administración Trump en la región. Conforme Europa Press, la postura de Belarra suma presión sobre el Gobierno español y la Comisión Europea respecto a su vínculo estratégico con Estados Unidos y la OTAN, situando el debate sobre el alineamiento internacional en el centro de la agenda política actual.