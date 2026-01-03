Zelenski asegura que EEUU "sabe cómo tratar a los dictadores"

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiha, abordó públicamente la situación en Venezuela y justificó el respaldo ucraniano a la causa opositora contra el régimen de Nicolás Maduro, identificando serias violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia bajo su gobierno. En declaraciones reproducidas por el medio Europa Press, Sibiha manifestó que “el pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana”, y aseguró que Ucrania mantendrá su apoyo al derecho de la población venezolana a vivir en libertad y con respeto a sus derechos fundamentales. Este planteamiento se dio luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro tras una intervención militar en Caracas, hecho que generó respuestas en la comunidad internacional.

En el marco de este escenario, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, al ser consultado sobre la operación militar que destituyó a Maduro, refirió que Estados Unidos “sabe cómo tratar a los dictadores”. De acuerdo con Europa Press, Zelenski efectuó estas declaraciones a la prensa después de reunirse en Kiev con asesores de seguridad nacional de diferentes países europeos. Entre los representantes estaban enviados de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, así como de organismos internacionales como la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

La reunión, según detalló Europa Press, formó parte de los esfuerzos de la llamada coalición de países voluntarios por contribuir a la paz en Ucrania, y sirvió también para reforzar el respaldo internacional a la democracia en otros escenarios, como el venezolano. Durante este encuentro, la reacción internacional ante el cambio de poder en Caracas ocupó un lugar destacado en la agenda y motivó nuevas manifestaciones de solidaridad con quienes promueven reformas democráticas.

Según informó Europa Press, el Ejecutivo ucraniano formalizó previamente su posición al afirmar que Venezuela requiere “una oportunidad de libertad” y que la comunidad internacional debe acompañar al pueblo venezolano en su aspiración a una vida sin opresión. Sibiha, al remarcar la postura de Kiev, sostuvo que Ucrania apoya “el derecho de las naciones a vivir libremente, libres de dictadura, opresión y violaciones de derechos humanos”. Esta postura también se fundamentó en la costumbre diplomática de Ucrania de no reconocer la legitimidad de Maduro tras las últimas elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, que han sido señaladas por distintos gobiernos y organismos como fraudulentas y marcadas por violencia contra los manifestantes.

El medio Europa Press consignó que Sibiha indicó que “el régimen de Maduro ha violado todos esos principios” al referirse a las acusaciones de crímenes, abuso de poder, restricciones a libertades básicas, manipulación de resultados electorales y debilidad del estado de derecho en Venezuela. Según el canciller ucraniano, organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han expuesto estos hechos y exigido respuestas ante la crisis humanitaria y política.

Europa Press añadió que Ucrania se ha mantenido atenta a los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Maduro, insistiendo en que todas las acciones deben respetar los principios del derecho internacional y priorizar el interés de la sociedad venezolana. Sibiha resaltó la importancia de respaldar a todos los actores, tanto estatales como de la sociedad civil, que contribuyan a la protección de la vida y a la promoción de los derechos esenciales en el país sudamericano.

La respuesta internacional frente a la crisis en Venezuela también influyó en los posicionamientos de países europeos y aliados que, según publicó Europa Press, intensificaron su apoyo tanto a la búsqueda de alternativas democráticas en Venezuela como a la causa ucraniana frente al conflicto con Rusia. Las alianzas políticas y los intercambios multilaterales reflejados en la reunión celebrada en Kiev evidenciaron un fortalecimiento de los compromisos entre los gobiernos occidentales en temas de derechos humanos y defensa del sistema democrático.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, Zelenski vinculó los acontecimientos en Venezuela con la manera en que Estados Unidos y sus aliados abordan situaciones de regímenes autoritarios, señalando que existen precedentes y capacidades para enfrentar a líderes que se mantienen en el poder al margen de la legalidad y la legitimidad internacional. La afirmación de Zelenski sobre que “Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores” se interpretó como un mensaje a las potencias aliadas en el contexto de la dinámica internacional surgida tras el derrocamiento de Maduro.

En la misma línea, Europa Press recopiló expresiones de agradecimiento por parte de las autoridades ucranianas a los gobiernos, instituciones y organizaciones humanitarias que responden a crisis políticas graves con acciones para salvaguardar los derechos humanos y avanzar hacia restauraciones democráticas. Sibiha concluyó el pronunciamiento público remarcando que “gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida”.

El contexto regional latinoamericano atraviesa transformaciones a raíz de la intervención militar que puso fin al liderazgo de Maduro, un evento que también repercute en la agenda de aliados europeos y de Estados Unidos, según destacó Europa Press. Los posicionamientos recientes de Ucrania y de los países representados en Kiev ponen en evidencia la solidaridad entre naciones que enfrentan desafíos similares en sus procesos políticos internos y en la defensa del orden jurídico internacional.