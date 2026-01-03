Von der Leyen pide que cualquier "solución" para Venezuela respete el Derecho Internacional

Garantizar el respaldo total a los ciudadanos europeos residentes en Venezuela es una prioridad para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien informó del trabajo conjunto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y la coordinación con los Estados miembro en medio de la situación de crisis en Caracas tras la intervención estadounidense y la detención del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con el medio original, Von der Leyen subrayó que la protección de los nacionales europeos en el territorio venezolano forma parte de las acciones inmediatas de Bruselas ante los acontecimientos recientes.

Según publicó el medio citado, Von der Leyen también ha comunicado que monitorea la evolución de los hechos en Venezuela en tiempo real. Utilizó su cuenta oficial en X para remarcar el compromiso de la Unión Europea hacia la población venezolana y el proceso político abierto tras el ataque liderado por Washington y la captura del mandatario. "La UE está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática", puntualizó la presidenta comunitaria, identificando el apoyo institucional al proceso de cambio en el país sudamericano como parte del posicionamiento europeo.

Sin embargo, la líder del Ejecutivo de la Unión Europea advirtió de manera explícita que cualquier solución a la crisis política y humanitaria que se busque para Venezuela deberá estar enmarcada dentro de los principios del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas. "Cualquier solución deberá respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", expresó Von der Leyen, citada por el medio original, lo cual constituye un llamado directo a la observancia de la legalidad global en cualquier iniciativa externa u operación política promovida tras la intervención estadounidense.

El medio original detalló que la mandataria comunitaria insistió en la necesidad de la diplomacia y la cooperación a nivel internacional. Von der Leyen indicó su contacto permanente con Kaja Kallas, alta representante para la política exterior y de seguridad común, con el objetivo de coordinar acciones que aseguren la protección y la evacuación o asistencia de los ciudadanos de la Unión Europea presentes en Venezuela si la situación lo requiere.

El respaldo de Bruselas a una transición ordenada se percibe en la demanda reiterada de apego a los cauces multilaterales y a la legalidad internacional. Tal como informó el medio, la Unión Europea alinea su respuesta institucional a tres prioridades: el respeto pleno a los marcos legales internacionales, la protección de sus nacionales y la colaboración con otros socios globales en aras de mantener la estabilidad regional tras los movimientos militares y políticos registrados en Caracas.

La crisis generada por la ofensiva estadounidense y la captura de Nicolás Maduro llevó a la presidenta de la Comisión Europea a consolidar una postura que prioriza procedimientos legales reconocidos internacionalmente y hace un llamado a la diplomacia multilateral. Von der Leyen, citada por el medio, subrayó que la situación requiere de una coordinación estrecha con los gobiernos integrantes del bloque y con organismos internacionales, con el fin de impulsar soluciones que no comprometan los principios jurídicos fundamentales acordados por la comunidad internacional.

A través de su mensaje en X, Von der Leyen reiteró que la Unión Europea “apoyará una transición pacífica y democrática”, postura alineada con declaraciones previas del bloque sobre la importancia de un proceso de cambio sustentado en la participación ciudadana y la no intervención militar no autorizada, según publicó el medio. La institución europea puntualizó también la disposición de sus mecanismos diplomáticos y de crisis para actuar de manera inmediata ante eventuales riesgos que puedan enfrentar sus ciudadanos en conglomerados venezolanos.

El medio consignó que la coordinación se mantiene en línea directa entre Bruselas y las delegaciones diplomáticas europeas establecidas en Venezuela, asegurando la disposición de canales de emergencia y la evaluación de los escenarios posibles ante la evolución de la crisis. Según las fuentes consultadas por el medio, la Unión Europea pone entre sus prioridades la defensa consular y el acceso a ayudas consulares para sus nacionales en caso de que la situación en el país suramericano se agrave.

Bruselas, según detalló el medio, ratifica así su posición de mantener el respaldo a la legalidad global frente a las acciones militares en Venezuela, posicionando el respeto del Derecho Internacional como elemento no negociable en cualquier iniciativa orientada a resolver la situación actual. La presidenta Von der Leyen reiteró en sus comunicaciones públicas la importancia de que cualquier acuerdo tenga como marco la Carta de Naciones Unidas, lo que reafirma el alineamiento del bloque comunitario con los esquemas normativos multilaterales y no unilaterales.