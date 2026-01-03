VÍDEO: Trump dice que EEUU "se hará cargo" de Venezuela hasta que encuentre un reemplazo aceptable de Maduro

Mientras se encontraba bajo custodia estadounidense en el portaviones USS Iwo Jima, Nicolás Maduro, exmandatario de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, aguardaban su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Esta acción, resultado de una incursión militar estadounidense que irrumpió en la residencia oficial de Maduro en Caracas durante la madrugada, marcó un giro significativo en la política regional. De acuerdo con Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Washington asume el control temporal del país suramericano, con el compromiso de intervenir hasta concretar el reemplazo del líder depuesto por una administración considerada aceptable para las autoridades estadounidenses.

El operativo militar, que incluyó bombardeos en áreas clave de Caracas y zonas aledañas, logró la captura de Maduro y Flores sin bajas mortales entre los efectivos estadounidenses. Trump reiteró que esta acción representa el comienzo de una transición guiada según los intereses de Washington. “Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible”, afirmó Trump en rueda de prensa, acompañado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, según informó Europa Press. El mandatario estadounidense enfatizó que el proceso de transición estará bajo la supervisión de su gobierno hasta que considere restablecida la gobernabilidad en Venezuela.

Durante su comparecencia, el presidente Trump delineó planes respecto a la participación del sector privado en la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Trump previó un futuro en el que las grandes petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” para rehabilitar la industria, considerada por Washington como deteriorada por años de mala gestión. De concretarse esos proyectos, el objetivo declarado es relanzar la economía venezolana e incrementar los flujos de ingresos para el país.

El jefe de Estado norteamericano insistió en que Nicolás Maduro se encuentra imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y terrorismo. Aseguró, además, que el exlíder venezolano encabeza una organización criminal que facilitó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y permitió la operación de grupos armados violentos, entre ellos la banda Tren de Aragua, responsable de delitos dentro del territorio estadounidense, según indicó Europa Press. Trump declaró que el Gobierno venezolano anterior “robó petróleo y activos estadounidenses”, provocando pérdidas evaluadas en miles de millones de dólares, en lo que calificó como “uno de los mayores robos de propiedad en la historia de Estados Unidos”.

En cuanto a la estructura de poder en Venezuela tras la captura de Maduro, Trump se dirigió específicamente a los ministros de Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, advirtiendo que Estados Unidos dispone de la capacidad logística y militar para realizar una segunda ofensiva de mayor alcance, si se considerara necesario. Europa Press informó que el mandatario evitó precisar si el plan de transición implicará el despliegue de más tropas en Venezuela, aunque destacó la disposición estadounidense para acciones similares a las de la noche anterior. “No nos da miedo desplegar tropas. Anoche desplegamos tropas. Sea como fuere, nos aseguraremos de que este país sea gobernado correctamente”, manifestó.

La posibilidad de nombrar a la líder opositora María Corina Machado o al candidato presidencial Edmundo González como sucesores inmediatos de Maduro no fue confirmada por Trump, quien señaló que la transición estará en manos de un grupo designado por Estados Unidos hasta que se logre la estabilidad institucional. El presidente expresó reservas particulares sobre Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, al considerar que carece de respaldo suficiente entre los ciudadanos venezolanos. Trump declaró: “Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país”, según consignó Europa Press.

Respecto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Trump se abstuvo de emitir un rechazo categórico. Apuntó que Rodríguez fue seleccionada por Maduro “pero ya veremos” y recordó, según Europa Press, que mantuvo conversaciones previas con el secretario de Estado Rubio durante negociaciones con el anterior gobierno venezolano. Trump valoró la disposición mostrada por Rodríguez en aquellas negociaciones, a pesar de su pertenencia al círculo más cercano de Maduro.

Al abordar el futuro del país, Trump indicó que se requerirá tiempo para la reconstrucción de la infraestructura venezolana, calificando la situación como crítica. En sus palabras, la refacción de las estructuras económicas y sociales afectadas será una prioridad antes de cualquier transferencia definitiva de poder, tal como reportó Europa Press. El presidente de Estados Unidos evitó comprometerse con una fecha específica para concluir el proceso de transición, aunque expresó su deseo de acelerar los pasos siempre que fuera viable.

Como telón de fondo de esta operación, Trump definió la decisión de intervenir en Venezuela como parte de una política de afirmación del predominio estadounidense en el hemisferio occidental. Europa Press recogió la declaración del presidente: “El dominio americano en el hemisferio occidental jamás volverá a quedar en entredicho”, clausurando así la presentación pública de la intervención en Venezuela y los pasos siguientes previstos por la administración norteamericana.

La captura de Maduro representa un episodio sin precedentes en la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos. Con el exmandatario bajo custodia, el entorno político en Venezuela enfrenta incertidumbre en la transición hacia un nuevo liderazgo, bajo la supervisión directa de Washington y con la perspectiva de significativos movimientos en el sector energético y de seguridad nacional. La comunidad internacional observa el desarrollo de los hechos en Caracas, atentos a las implicaciones geopolíticas y humanitarias que puedan derivar de la intervención militar y la política de transición planteada por el gobierno estadounidense.