Trump advierte a Petro de que debe "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro

En declaraciones recogidas en su cuenta de X, Gustavo Petro afirmó que “no estoy preocupado para nada”, en respuesta a las recientes tensiones surgidas a raíz de la detención de Nicolás Maduro. La aprehensión del líder venezolano, señalado por su presunta vinculación con el llamado “cártel de los soles”, desencadenó una escalada verbal que involucró directamente a los mandatarios de Estados Unidos y Colombia. Según consignó el medio original, en el marco de una rueda de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia pública a Petro, a quien instó a “cuidarse el trasero” ante las investigaciones sobre narcotráfico.

El medio detalló que las palabras de Trump se produjeron después de la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas, quien ha sido acusado de liderar una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Durante su intervención, Trump sostuvo: “Petro tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde produce cocaína. La están enviando a Estados Unidos, así que sí. Tiene que cuidarse el trasero”, de acuerdo con lo publicado por la fuente. Estas declaraciones subrayaron la postura firme del mandatario estadounidense frente a otros líderes regionales y reflejaron el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Bogotá, especialmente tras los acontecimientos recientes en Venezuela.

Como informaron los medios, la operación que derivó en el arresto de Maduro también puso de manifiesto la preocupación de Estados Unidos respecto al papel de Colombia en el tráfico ilícito de drogas y su presunta participación en redes transnacionales de narcotráfico. La intervención del ejército venezolano, acompañada por Estados Unidos, fue interpretada por la administración Trump como una medida decisiva para combatir el crimen organizado, pero también incrementó la preocupación sobre posibles represalias y desestabilización en la región andina.

Trump ya había advertido anteriormente acerca de la posición de Colombia frente a la política estadounidense en la región. Según publicó la fuente, en diciembre pasado el presidente estadounidense había advertido que Petro sería “el siguiente” tras Maduro, en referencia a posibles acciones contra mandatarios sospechosos de nexos con el narcotráfico. Esta secuencia de advertencias se añadió a un clima de creciente desconfianza mutua entre ambos gobiernos.

Por su parte, Petro utilizó sus canales oficiales en redes sociales para restar importancia a las afirmaciones de su homólogo estadounidense. En respuesta a una publicación de un periodista que destacaba el arresto de Maduro y hacía referencia a la desarticulación del “cártel de los soles”, Petro manifestó que no existía motivo de preocupación de su parte. Según consignó el medio, con este comentario reforzó su rechazo ante las acusaciones estadounidenses y buscó transmitir una imagen de serenidad y control ante el escenario internacional.

El medio también recordó que la figura de Maduro ha sido señalada repetidas veces no solo por su rol en la administración venezolana, sino por su presunto liderazgo en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico regional. Los señalamientos sobre la existencia de laboratorios de cocaína y rutas de tráfico desde Colombia hacia Estados Unidos han generado reiteradas tensiones bilaterales y han sido empleados en el discurso político de distintos actores, según lo planteado por la fuente.

Los últimos intercambios entre Trump y Petro evidenciaron el endurecimiento del tono al abordar la problemática de las drogas en América Latina. Las acusaciones del mandatario estadounidense se encuadran dentro de una estrategia, reportó la fuente, orientada a ejercer presión sobre gobiernos considerados adversos o poco colaborativos en la lucha antidroga. Las reacciones en Colombia, por su parte, se centraron en desacreditar los señalamientos y remarcar que la cooperación internacional no debe verse afectada por desacuerdos de carácter político o declaraciones públicas.

El episodio dejó expuesto el nivel de fricción que persiste entre Estados Unidos y Colombia en temas de seguridad, cooperación interamericana y combate al crimen organizado. Al concluir su pronunciamiento, Trump enfatizó la gravedad del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, reiterando la necesidad de vigilancia sobre las actividades del gobierno colombiano, de acuerdo con la información del medio de origen. El seguimiento de estos acontecimientos continúa en la agenda diplomática y de seguridad en la región.