Torres expresa su "honda preocupación" por la situación en Venezuela y recuerda los lazos históricos con Canarias

El Gobierno de Venezuela, representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, admite no tener información sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro ni de la primera dama, Cilia Flores, y ha reclamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una prueba de vida que confirme el estado de ambos. A este escenario se suman las denuncias formales del Ejecutivo venezolano sobre una serie de ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos en la capital, Caracas, y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, acciones calificadas por las autoridades venezolanas como una violación militar grave sobre territorio y población civil y militar.

Según informó la agencia internacional Fox News, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron, bajo garantía de anonimato, el inicio de una operación militar estadounidense en Venezuela. Este operativo, de acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, busca ejercer presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, quien habría sido capturado junto a la primera dama Cilia Flores, según lo anunció el propio presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario norteamericano reportó que ambos fueron trasladados fuera del país sudamericano, sin detallar su destino ni las condiciones en las que se encuentran.

De acuerdo con los reportes recogidos por los medios internacionales, las acciones en Venezuela se registraron desde la pasada madrugada, horas en las que las localidades afectadas reportaron daños en sitios civiles y militares. Las autoridades venezolanas han calificado estas acciones como una “gravísima agresión militar” y han exigido la inmediata revelación del paradero de los detenidos principales. A falta de confirmación oficial sobre los detalles de la operación, la falta de información ha acentuado la incertidumbre política y social en el país sudamericano.

En ese contexto, distintas figuras públicas han manifestado su preocupación por los acontecimientos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, transmitió mediante un mensaje en la red social X su solidaridad con el pueblo venezolano. Según detalló el medio de comunicación, Torres subrayó la relevancia que tiene el país sudamericano para Canarias, considerando los vínculos históricos y afectivos existentes entre ambas comunidades. “Con el corazón puesto en Venezuela”, expresó el ministro. Además, insistió en que monitorea de cerca la evolución de los sucesos y reiteró la importancia que Venezuela tiene para los canarios por los lazos que han unido a ambos pueblos a lo largo de la historia.

El medio Fox News detalló que, pese a las informaciones surgidas sobre la detención del presidente Maduro y su esposa, las autoridades venezolanas insisten en la necesidad de transparencia y en la publicación de pruebas que garanticen la integridad de ambos. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró públicamente que se desconoce el destino actual del matrimonio presidencial, solicitando a Estados Unidos que aporte pruebas fehacientes sobre su estado actual.

El Gobierno de Venezuela, según consignó Fox News, mantiene su condena a los ataques aéreos y los califica de violación a la soberanía nacional, señalando la gravedad de las acciones que se han extendido en distintas áreas clave de la nación. En distintas zonas afectadas, tanto civiles como militares, se han registrado impactos y daños cuyos detalles, hasta el momento, estrictamente han sido divulgados por fuentes oficiales venezolanas.

A la espera de información oficial y nuevas comunicaciones tanto por parte del Gobierno estadounidense como de las autoridades venezolanas, la situación sigue marcada por la incertidumbre y la preocupación internacional. El contexto de tensiones entre ambos países ha sumado un nuevo episodio que impacta directamente en la estabilidad política de Venezuela y en su relación con actores internacionales, como el archipiélago canario, cuyas autoridades y ciudadanos mantienen especial interés y cercanía con el pueblo venezolano, según publicó el medio.