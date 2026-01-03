Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG piden que Albares comparezca en Congreso por el ataque a Venezuela

Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), junto con otros representantes de formaciones como Sumar, ERC, Bildu, Podemos y Compromís, ha formulado en el Congreso preguntas para su respuesta por escrito, señalando que el ataque de Estados Unidos “viola la soberanía” de Venezuela y “vulnera los más elementales principios del derecho internacional”. A raíz de estos hechos, distintas fuerzas parlamentarias han solicitado la comparecencia en el Pleno del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para esclarecer la postura del Gobierno español ante las acciones estadounidenses en Caracas, según reportó Europa Press.

La solicitud, promovida inicialmente por el BNG, está respaldada por Néstor Rego y por varios dirigentes: la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la diputada de Compromís adscrita al grupo Mixto, Àgueda Micó; el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa; la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, y los diputados Enrique Santiago, Alberto Ibáñez, Agustín Santos y Gerardo Pisarello. El texto recogido por Europa Press menciona que el objetivo de la petición es que Albares informe a la Cámara sobre la posición del Gobierno de España “ante el grave ataque de EEUU a Venezuela, vulnerando el Derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano”.

Entre las acciones planteadas también figura la solicitud de comparecencia en el Senado. El Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, compuesto por ERC y Bildu, ha presentado este sábado una petición para que el ministro comparezca ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para explicar la valoración del Ejecutivo acerca de la “agresión por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela”. La iniciativa la encabezó el senador Gorka Elejabarrieta Díaz, según detalló Europa Press.

En el escrito presentado en el Congreso por el BNG, el diputado Néstor Rego señala que el partido quiere saber si el Gobierno español condenará “de forma tajante” lo que califica como “agresión norteamericana” y si contempla activar “todos los mecanismos diplomáticos y en los organismos internacionales para lograr el cese de la intervención y el pleno respeto a la soberanía venezolana”. Además, conforme recogió Europa Press, se interroga al Ejecutivo acerca de si reclamará la liberación inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que algunos sectores de la izquierda consideran “secuestrado”, y si exigirá a la Administración estadounidense el fin de cualquier acción agresiva sobre Venezuela.

El medio Europa Press expuso que las formaciones firmantes piden al Gobierno un posicionamiento nítido en defensa del derecho internacional y de la soberanía de los Estados. Reiteran su exigencia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores actúe en los foros internacionales y utilice la diplomacia para promover la restitución de la soberanía plena en Venezuela. El debate en el Parlamento sobre la situación internacional entre Estados Unidos y Venezuela mantiene en el foco la política exterior española y el papel que el Gobierno de Pedro Sánchez adoptará en una coyuntura de acusaciones sobre la vulneración de normas internacionales.

De acuerdo con el registro parlamentario, la iniciativa de preguntas escrita y la demanda de comparecencia responden a la preocupación sobre la implicación de España en el escenario internacional en ocasiones donde se producen tensiones entre terceros países. Las fuerzas parlamentarias firmantes esperan que Albares esclarezca ante el Congreso y el Senado la postura española, así como las posibles acciones conjuntas con otros socios de la Unión Europea y organismos multilaterales, reportó Europa Press.

El alcance de la convocatoria no solo abarca la demanda de información, sino que también persigue que la cuestión de la agresión y el respeto a la autonomía venezolana figure entre las prioridades de la diplomacia española en el contexto de las relaciones internacionales presentes. Las fuerzas políticas que han promovido estas iniciativas subrayan la necesidad de que se activen mecanismos institucionales para defender “los más elementales principios del derecho internacional”, según el escrito al que accedió Europa Press.

Mientras tanto, en el seno del Congreso, se multiplican las consultas dirigidas al Ejecutivo acerca de acciones multilaterales y rivales, así como sobre posibles represalias diplomáticas en caso de persistir el conflicto. El Parlamento español, a iniciativa de estos grupos, centra el foco en la reacción ante actuaciones internacionales señaladas como injerencias en la soberanía de otros Estados, con especial atención al caso venezolano tras las acciones recientes de Estados Unidos, según Europa Press.