Sumar condena "sin paliativos" la agresión de Trump contra Venezuela y los tacha de "acto de piratería imperialista"

Sumar ha advertido que una incursión militar en Venezuela provocaría una grave desestabilización en toda América Latina, además de alertar sobre los intereses estadounidenses en los recursos naturales del país. De acuerdo con la información publicada por Sumar y recogida por distintas agencias, el partido pidió al Gobierno español que rechace los recientes ataques realizados sobre Caracas y otras ciudades venezolanas, en el marco de un operativo militar atribuido a Estados Unidos y confirmado extraoficialmente por fuentes de la Casa Blanca a Fox News.

Según informó Sumar, la formación política condenó de modo tajante las acciones militares estadounidenses señalándolas como “una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas” y tachándolas de “acto de piratería imperialista contra un estado miembro de Naciones Unidas”. El comunicado subrayó que los hechos iniciaron la madrugada del sábado mediante un ataque aéreo coordinado dirigido contra instalaciones militares de la capital venezolana y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Hasta el momento no constan datos oficiales sobre la magnitud de los daños ni sobre posibles víctimas.

El medio Sumar detalló que las recientes hostilidades forman parte de una escalada de tensión que se ha intensificado durante los últimos meses con el despliegue de buques y efectivos militares estadounidenses en el Caribe. Según declaraciones de la propia formación política, este avance militar ha estado acompañado de amenazas explícitas del expresidente Donald Trump, quien, alegando presuntas conexiones del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico, ha defendido públicamente la opción de invadir el país sudamericano para hacerse con el control del petróleo y otros recursos venezolanos.

El Gobierno de Venezuela denunció que los ataques aéreos estadounidenses se dirigieron tanto contra objetivos civiles como militares en varias regiones del país, incluidos núcleos urbanos de Caracas y sus alrededores, así como las zonas de Miranda, Aragua y La Guaira. Funcionarios venezolanos, citados por Sumar, calificaron la operación como una “agresión militar injustificada” en perjuicio tanto del territorio como de su población.

A la espera de una declaración oficial de Estados Unidos, fuentes de la Casa Blanca confirmaron a Fox News, bajo condición de anonimato, que la intervención militar ya estaba en marcha en Venezuela como parte de un supuesto esfuerzo por incrementar la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro. Sumar recordó la importancia de que la comunidad internacional rechace operaciones que se desarrollan al margen del derecho internacional y que podrían sentar un precedente de actuaciones unilaterales en la región.

El llamamiento de Sumar se extendió también a la sociedad civil al solicitar al Gobierno de España y a la ciudadanía que se movilicen para evitar que esta fase de ataques se convierta en el inicio de una ocupación más amplia o de una invasión total de Venezuela. En el comunicado, la formación subrayó el peligro que supone el uso de la fuerza militar extranjera sin aval de la legalidad internacional, así como las posibles repercusiones de largo alcance en la estabilidad política y social de América Latina. Además, Sumar insistió en que la apropiación de recursos y la justificación en torno al combate contra el narcotráfico no son motivos aceptables para el uso de la fuerza contra un Estado soberano, según reportó el propio partido.

Al describir el contexto general, Sumar indicó que las acciones estadounidenses se produjeron poco después de una serie de incidentes que incluyeron “asesinatos de supuestos traficantes de drogas en lanchas”, calificados por el partido como violaciones graves del derecho humanitario y considerados parte de una campaña más amplia de presión militar y política contra Venezuela. Según detalló la organización, estos eventos prepararon el terreno para que las fuerzas militares estadounidenses llevaran a cabo la operación aérea de la madrugada, sin que hasta el momento se hayan esclarecido todos los detalles sobre la extensión de los ataques y sus consecuencias humanas o materiales.

La formación política reiteró que cualquier escalada militar podría desembocar en una crisis regional, con consecuencias imprevisibles para la integración política y la convivencia en Latinoamérica. De acuerdo con el comunicado de Sumar, los ataques y amenazas suponen un desafío para el conjunto de la comunidad internacional y requieren respuestas coordinadas tanto a nivel diplomático como mediante la movilización de la sociedad civil, especialmente por parte de los países europeos y otros socios internacionales.

Sumar finalizó su intervención recordando al Ejecutivo español la necesidad de defender el derecho internacional y de tomar distancia de actuaciones unilaterales que puedan desencadenar conflictos de mayor alcance en la región. Según lo publicado por Sumar, el partido mantiene que la comunidad internacional debe exigir respeto a la legalidad vigente y a la soberanía de los estados latinoamericanos frente a incidencias de este tipo.