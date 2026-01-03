Rufián tilda de "agresión" el bombardeo de EEUU sobre Venezuela y afirma que la detención de Maduro un "secuestro"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, cuestionó a través de la red social X tanto la actuación militar de Estados Unidos sobre territorio venezolano como la posible detención del presidente Nicolás Maduro, afirmando que esta equivaldría a un secuestro más que a un arresto. Según informó el medio, Rufián expresó su postura en un mensaje difundido públicamente el sábado, en el que rechazó frontalmente los acontecimientos recientes relacionados con Venezuela y la reacción internacional ante estos hechos.

En su comunicado, Rufián calificó el bombardeo estadounidense en Venezuela como una agresión, diferenciándolo expresamente de una guerra y subrayando la naturaleza de la acción como “una agresión”. El portavoz de Esquerra argumentó que la retención de Maduro sería, en sus palabras, “un secuestro”. De acuerdo con el mensaje recogido por los medios, Rufián también lanzó críticas a los sectores que respaldan o justifican tanto la operación militar de Estados Unidos como las acciones dirigidas contra el mandatario sudamericano.

El portavoz elaboró su argumento vinculando estos hechos con acontecimientos pasados en España y el ámbito internacional. En el mismo comunicado, Rufián enumeró una serie de episodios que, según él, muestran un patrón de desinformación o manipulación por parte de determinados actores políticos y mediáticos. Mencionó casos como la invasión de Irak, la gestión de diversas crisis financieras, el escándalo de las preferentes, el rescate bancario, la catástrofe del Prestige, el accidente del Yak-42, el siniestro del Metro de Valencia, la tragedia ferroviaria del Alvia en Galicia, el abandono de miles de personas en residencias madrileñas, la gestión de la DANA (depresión aislada en niveles altos) y la respuesta a los incendios.

Según consignó el medio, Rufián alertó sobre la repetición de narrativas que, en su opinión, ya habían sido utilizadas previamente en estos acontecimientos para justificar determinadas actuaciones políticas. En su mensaje afirmó: "Quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la DANA y con los incendios vuelven ahora a hacerlo". De esta forma, indicó que la percepción pública sobre el caso venezolano podría estar condicionada por intereses ajenos a la realidad de los hechos.

El discurso de Rufián se enmarca en el contexto del debate abierto en el Congreso español y en el ámbito europeo respecto a la actitud internacional ante la situación política en Venezuela y el papel de Estados Unidos en la región. Tal como detalló el medio, estas declaraciones buscan subrayar la necesidad de escrutar críticamente los mensajes oficiales y la cobertura mediática sobre este tipo de crisis internacionales, apuntando a experiencias pasadas en las que, según Rufián, la opinión pública sufrió consecuencias negativas por narrativas engañosas.

El mensaje del portavoz de Esquerra también reflejó una advertencia sobre la facilidad con la que "la película será esta y es mentira", haciendo referencia a la construcción de relatos que, desde su perspectiva, distorsionan la realidad para legitimar intervenciones o decisiones políticas externas sobre Estados soberanos. Según informó el medio, Rufián pidió cautela al interpretar las justificaciones dadas para la intervención militar y la posible captura de líderes políticos fuera del marco legal nacional e internacional.

Al insistir en la distinción entre acciones legales e ilegales, y entre guerra y agresión, el representante de ERC reclamó una evaluación independiente de los acontecimientos. Con estas palabras, Rufián se suma a otros actores políticos que en España han manifestado escepticismo ante las operaciones internacionales lideradas por Estados Unidos y su impacto en las dinámicas políticas de América Latina.

Dentro del debate político en España, las declaraciones de Rufián han generado reacciones diversas tanto en el Congreso como en distintas plataformas. Según detalló el medio, sus palabras han contribuido a mantener abierto el debate sobre la legitimidad y las consecuencias de la intervención extranjera en asuntos internos de otros países.

Tal como publicó el medio, la controversia creada por las afirmaciones del portavoz de Esquerra pone de relieve la persistencia de divergencias en el análisis político de las crisis internacionales y la importancia de la memoria histórica para el escrutinio público de las justificaciones ofrecidas por los gobiernos y los medios ante hechos de esta naturaleza.