Rueda, sobre el ataque a Venezuela: "Nuestro corazón está con los gallegos de allí y los venezolanos de aquí"

La reacción de Alfonso Rueda al ataque estadounidense en Venezuela se produjo después de que múltiples explosiones afectaran la ciudad de Caracas y mientras el entorno internacional permanecía atento a la captura de Nicolás Maduro, según consignó el medio fuente. El presidente de la Xunta de Galicia utilizó su perfil en la red X para transmitir un mensaje de apoyo tanto a los gallegos residentes en Venezuela como a los venezolanos en territorio gallego, en un contexto marcado por la tensión geopolítica y la profunda conexión histórica entre ambas comunidades. El medio informó que Rueda declaró: "Nuestro corazón está, hoy y siempre, con los gallegos de allí y los venezolanos de aquí", remarcando la atención continua de Galicia a los acontecimientos recientes en el país sudamericano.

De acuerdo con la información publicada, la declaración de Alfonso Rueda responde a los sucesos registrados el sábado, cuando se reportaron explosiones en Caracas poco antes del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército estadounidense durante una ofensiva militar a gran escala. El mensaje de Rueda en la red X subrayó los "miles de lazos" que unen a Galicia con Venezuela, haciendo hincapié en una relación consolidada a lo largo de décadas por la presencia de comunidades gallegas en ese país y por la llegada más reciente de venezolanos a Galicia como consecuencia de la crisis venezolana.

El medio fuente detalló que Alfonso Rueda se limitó a pronunciar estas expresiones de respaldo sin profundizar en valoraciones adicionales sobre el ataque o sobre la situación política posterior a la captura del presidente venezolano. El dirigente gallego resaltó el seguimiento cercano que mantiene Galicia sobre los acontecimientos en Venezuela, reflejando la inquietud y el compromiso que caracterizan los vínculos entre ambas regiones. Galicia cuenta con una de las mayores colectividades de emigrantes en Venezuela, cuya diáspora ha jugado un papel destacado tanto en la vida económica como cultural de ese país, y en sentido inverso, el retorno de venezolanos de ascendencia gallega ha desembocado en el fortalecimiento de la comunidad venezolana en suelo gallego.

Según informó el mismo medio, la captura de Nicolás Maduro fue comunicada oficialmente por Donald Trump, quien detalló que la operación contó con la participación directa del Ejército estadounidense en territorio venezolano. La ofensiva marcó uno de los acontecimientos más relevantes de la jornada, generando reacciones en la comunidad internacional e incrementando la preocupación entre las familias con lazos en ambos continentes. La noticia de las explosiones y del arresto del mandatario ha sido objeto de seguimiento especial por parte de las autoridades gallegas, responsables de atender cualquier eventualidad que pudiera afectar a los ciudadanos gallegos residentes en Venezuela.

El mensaje de Rueda no fue el único gesto institucional en respuesta a la crisis, pero sí destacó por su referencia explícita a la red de relaciones entre Galicia y Venezuela, una de las más arraigadas históricamente en el ámbito de la emigración gallega. Según publicó el medio fuente, el interés de la administración autonómica se ha concentrado en la seguridad de sus ciudadanos y en la capacidad de darles apoyo en situaciones de incertidumbre, como la derivada del conflicto armado y el giro político en Caracas.

Diversos colectivos gallegos en Venezuela y asociaciones de venezolanos en Galicia mantienen canales de comunicación con la Xunta para facilitar la atención y el seguimiento de los afectados por la situación en Caracas. El medio reportó que la comunidad gallega en ese país atraviesa momentos de incertidumbre tras los hechos, mientras que en Galicia han surgido gestos de solidaridad destinados a reforzar el sentimiento de unidad entre ambas colectividades en momentos difíciles.

La ofensiva protagonizada por Estados Unidos y la posterior detención de Nicolás Maduro introdujeron nuevos elementos de inestabilidad en Venezuela, tal como publicó el medio. Galicia, por su parte, sigue atenta a los acontecimientos a través del monitoreo constante de sus representantes oficiales y de la colaboración con organizaciones locales y extranjeras implicadas en la protección de ciudadanos gallegos y venezolanos.