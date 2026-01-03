Pradales reclama respeto a la legalidad internacional tras el ataque de EEUU a Venezuela y una "salida pacífica"

El Gobierno vasco mantiene su atención sobre la situación de los ciudadanos vascos en Venezuela, al apuntar que dos de ellos siguen detenidos en ese país sin las garantías judiciales adecuadas. Esta preocupación se suma a la reacción del Ejecutivo autonómico vasco frente a los recientes ataques de Estados Unidos en Caracas y las zonas cercanas, suceso que incluye el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, en una operación militar ocurrida en la madrugada.

Según informó el medio original, el lehendakari Imanol Pradales pidió que se respete la legalidad internacional y los principios recogidos en la carta de Naciones Unidas para Venezuela, en respuesta a esta situación derivada de la ofensiva estadounidense. El dirigente subrayó que la comunidad vasca establecida en el país sudamericano tiene un lazo histórico y numéricamente importante, por lo cual existe un seguimiento detallado y cargado de preocupación de parte del Gobierno vasco sobre el desarrollo de los acontecimientos en ese territorio.

De acuerdo con la información publicada, Pradales indicó que resulta necesario que la salida a la crisis en Venezuela se dé de forma pacífica, y consideró urgente que se restablezcan la democracia, los derechos humanos y la libertad plena en el país. Remarcó también la defensa del multilateralismo, la vía diplomática y el diálogo como mecanismos para la búsqueda de la paz y la resolución de conflictos, rechazando toda ruptura de estos marcos, según consignó el medio.

Tal como publicó la fuente, el lehendakari expresó el respaldo del Gobierno vasco a la postura comunicada por la Unión Europea en torno a la crisis venezolana. Además, remarcó que el derecho internacional debe ser acatado, asegurando así una transición real que conduzca al restablecimiento de la democracia y de una libertad que resguarde todos los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y la soberanía del país.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Pradales destacó la importancia de que la transición garantice el ejercicio libre de todos los derechos y libertades, y reiteró la solicitud de una solución pacífica ante la coyuntura. También recordó las dificultades judiciales que atraviesan los ciudadanos vascos encarcelados en Venezuela, haciendo hincapié en la necesidad de garantías mínimas para ellos.

El seguimiento de la situación por parte del Gobierno vasco contempló la evolución de los acontecimientos tras la intervención estadounidense, priorizando tanto la protección de la comunidad vasca como el respaldo a los principios internacionales que rigen las relaciones entre estados, según detalló la fuente. Las demandas del Ejecutivo autonómico se articulan en torno a la preservación de la soberanía, la organización de elecciones libres y el respeto a los derechos fundamentales en el territorio venezolano.