PP celebra el fin de la "férrea narcodictadura" de Maduro y critica la actitud "cobarde e irresponsable" de Sánchez

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, remarcó que Venezuela ha pasado años bajo una tiranía que ha socavado las libertades, el bienestar y el porvenir de su población. Según publicó Europa Press, Tellado enfatizó que durante demasiado tiempo el pueblo venezolano ha sufrido la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro, marcado por la vulneración continua de los derechos humanos y la persistencia de condiciones de miseria. Asimismo, destacó que la oposición democrática obtuvo el respaldo mayoritario en las más recientes elecciones, pero el oficialismo desatendió el resultado y mantuvo su control del poder de manera ilegítima, apoyado, según sus palabras, en el fraude, la persecución a opositores y con el aval de sectores internacionales.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el dirigente del PP señaló que a partir de este momento “se abre una nueva etapa, un escenario diferente”, en el que la prudencia debe convivir con la esperanza ante la oportunidad de recuperar el futuro para Venezuela, el cual, aseguró, fue arrebatado por el gobierno de Maduro y por el silencio de numerosos dirigentes extranjeros. En ese sentido, los dirigentes populares han afirmado reiteradamente que llevan años denunciando la naturaleza del gobierno de Maduro y la implicación de quienes han colaborado tanto desde el interior como desde el exterior en el sostenimiento del régimen.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje divulgado a través de la red social X y recogido por Europa Press, abogó por la apertura de un proceso hacia la transición democrática en Venezuela. Núñez Feijóo ratificó la prioridad de proteger a los ciudadanos españoles residentes en el país suramericano, subrayando que se trata de su “máxima prioridad” junto al bienestar general de la población venezolana. El líder del PP reiteró su apoyo a la construcción de un futuro sin represión, el cual concibe bajo la conducción del presidente electo Edmundo González Urrutia y la dirigente opositora María Corina Machado, considerados referentes de la oposición venezolana.

Tal como informó Europa Press, el PP recalcó que el país suramericano ha experimentado durante años una dictadura que la formación califica como férrea. El partido señaló que a lo largo del tiempo no solo ha denunciado este régimen y a sus aliados a nivel internacional, sino que también lo ha hecho en el ámbito político español. La formación valoró negativamente el papel del actual Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez en la relación bilateral, al considerar que su actuación frente a la situación venezolana se caracteriza por la cobardía y por desatender responsabilidades históricas que España mantiene hacia Venezuela. El PP hizo mención específica al hecho de que el gobierno socialista facilitó la salida de Edmundo González de Venezuela, algo que contrapusieron a la posición de otros países cuyo proceder, indican, condujo a la salida del exmandatario después de perder las elecciones.

El comunicado atribuido al PP, recogido por Europa Press, expresó que la moderación política es compatible con un horizonte de esperanza en que Venezuela pueda construir un porvenir distinto a partir de la libertad y el respeto al orden democrático. El mensaje destaca: “Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece”.

En sus declaraciones a los medios, el secretario general Miguel Tellado también afirmó que “hoy es un mal día para quienes justificaron, blanquearon o hicieron negocios con ese régimen”, e incluyó referencias al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del que dijo que está viviendo un momento complicado tras los acontecimientos recientes en Venezuela, según recogió Europa Press.

Europa Press detalló que durante la misma jornada, diferentes figuras del PP insistieron en los efectos nocivos atribuidos al periodo de gobierno de Nicolás Maduro, responsabilizándolo por situaciones de persecución política, pobreza estructural y deterioro institucional. Tellado recordó que, pese a la victoria de la oposición democrática en las elecciones más recientes, la administración de Maduro desoyó tal resultado y se mantuvo en el poder contra la voluntad popular.

El PP expresó que la etapa política que comienza requiere tanto sensatez como optimismo ante la posibilidad de que Venezuela recupere el rumbo democrático. El partido reiteró su respaldo a los líderes opositores y comprometió su atención a la protección de los españoles residentes en territorio venezolano. La formación criticó además el papel del gobierno de España, señalando que, a su juicio, ha fallado en su deber histórico de contribuir de manera más decidida a una solución democrática.

Según reportó Europa Press, los portavoces del PP insistieron en que la denuncia internacional de la “narcodictadura” de Maduro se sostiene por la evidencia histórica de represión interna y complicidad de actores externos. La formación mostró su preferencia por una transición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y manifestó que la acción política debe dirigirse hacia la recuperación de derechos y libertades plenas para la sociedad venezolana.

Entre los señalamientos realizados por los principales dirigentes del partido, se encuentra la acusación de que el gobierno socialista “sacó de Venezuela al ganador de las elecciones”, refiriéndose a Edmundo González, y la contraposición con la actuación de Estados Unidos, al que atribuyeron la salida del “tirano que se aferraba al poder”, en alusión a Nicolás Maduro. Según recogió Europa Press en las declaraciones, los ‘populares’ centraron sus críticas en aquellos sectores y líderes políticos internacionales que, a su juicio, mantuvieron una postura complaciente o neutral ante el régimen venezolano.

Europa Press indició que el PP mantendrá su vigilancia sobre la evolución política de Venezuela, con particular atención en el resguardo de los ciudadanos españoles y en el acompañamiento a los esfuerzos opositores, declarando su intención de seguir denunciando aquellas acciones consideradas contrarias a los principios democráticos.