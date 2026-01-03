Nicaragua exige a EEUU la liberación de Nicolás Maduro

El gobierno nicaragüense subrayó que el respeto a la soberanía de Venezuela constituye una demanda insoslayable tras la detención del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores en una operación militar estadounidense que se desarrolló durante la noche en Caracas. Esta posición fue expuesta a través de un comunicado oficial en el que se reafirmó la necesidad de “restaurar la soberanía regional” y se insistió en que la paz ha resultado gravemente afectada, tanto para Venezuela como para el conjunto de la comunidad internacional. Según informó el gobierno de Nicaragua, la exigencia principal se centra en la liberación “inmediata” de Maduro y de Flores, sumándose así al llamado realizado por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a favor de la justicia y el respeto internacional.

Tal como publicó la comunicación difundida por Managua, las autoridades nicaragüenses manifestaron su respaldo absoluto a las autoridades venezolanas y remarcaron la urgencia de reinstalar la paz como reflejo de la dignidad de los pueblos. “Acompañamos de corazón el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a defender la verdad, la justicia y la vida, y a exigir la liberación inmediata del presidente, compañero Nicolás Maduro, y de la compañera Cilia Flores”, expresó el gobierno de Nicaragua. Esta declaración se produjo tras el anuncio del operativo militar estadounidense, que culminó con la captura de las figuras principales del ejecutivo venezolano.

De acuerdo con el comunicado oficial recogido por el gobierno nicaragüense, la acción militar estadounidense en Caracas generó preocupación respecto a los principios de no intervención y soberanía que rigen las relaciones internacionales en América Latina. El documento reiteró en varias ocasiones el derecho del pueblo venezolano a determinar su propio destino sin injerencias externas y solicitó a la comunidad internacional una respuesta unificada ante el hecho. “La paz ha sido profundamente herida y la familia humana, la comunidad de naciones, los pueblos del mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de los pueblos”, sostuvo el texto reproducido por Managua, destacando la dimensión global que el gobierno nicaragüense atribuye al operativo que terminó con la detención de Maduro.

En el mismo mensaje, Nicaragua reconoció la centralidad de Venezuela como actor regional y subrayó que el respeto a su soberanía se vincula indisolublemente con la estabilidad y la justicia en América Latina. Al citar el documento, el medio precisó que la demanda de justicia no solo se limita a la liberación de los dirigentes venezolanos, sino que implica la observancia estricta de las normas internacionales que rigen la convivencia entre estados. Por ello, la comunicación se dirigió tanto a la administración estadounidense —responsable directa de la intervención— como a los organismos multilaterales y a los gobiernos latinoamericanos, remarcando la necesidad de coordinación para “reinstalar” la paz y garantizar el respeto entre naciones.

El medio oficial de Nicaragua añadió que la concluida declaración utiliza frases de fuerte contenido identitario y regionalista para remarcar la unidad latinoamericana y el compromiso con la resistencia frente a acciones percibidas como injerencia extranjera. La frase “¡Unidos Venceremos! ¡Siempre Más Allá!” selló el comunicado nicaragüense, sintetizando la postura de Managua ante la operación desarrollada por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano y la consecuente reacción de los países de la región.