Moreno: "Venezuela merece futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos del pueblo que clama libertad"

En las horas posteriores a la ofensiva militar de Estados Unidos que finalizó con la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó inquietud por el bienestar de los residentes andaluces y españoles en ese país, así como por el futuro político de la nación sudamericana. Según informó Europa Press, el mandatario andaluz se refirió a la importancia de salvaguardar no solo la seguridad de las personas sino también los derechos fundamentales de los venezolanos en un momento de gran incertidumbre social y política.

De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, Moreno manifestó a través de su cuenta en la red social X que su gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos que ocurren en Venezuela tras la intervención militar estadounidense y la captura de Maduro. El líder andaluz subrayó que tanto la Junta de Andalucía como sus instituciones están preocupadas por la situación de los andaluces y, de modo más amplio, de los compatriotas españoles en territorio venezolano, dadas las potenciales consecuencias de la actuación militar y el cambio abrupto en el liderazgo político del país.

El medio Europa Press recogió el mensaje donde Moreno reiteró la necesidad de que Venezuela logre una etapa de democracia y estabilidad, haciendo hincapié en que el pueblo venezolano está demandando libertad y respeto a sus derechos. En su publicación, el presidente señaló textualmente: "Venezuela merece un futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia". Esta declaración pone de manifiesto la postura institucional andaluza frente a la crisis venezolana y resalta la preocupación existente por el destino de los nacionales que residen en ese país.

Europa Press detalló que la intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela, realizada el sábado, ha generado repercusiones a nivel internacional y ha dejado en incertidumbre a la comunidad de españoles que vive en la nación caribeña. Moreno insistió en la necesidad de estar atentos ante cualquier situación que pudiera amenazar la integridad o los derechos de los ciudadanos españoles en Venezuela, subrayando la responsabilidad de las autoridades autonómicas y nacionales de proteger a sus ciudadanos fuera del territorio español.

El mensaje del presidente andaluz se suma a las reacciones políticas de varios actores en España y en la Unión Europea preocupados por el contexto de tensión en Venezuela y por las implicaciones que la captura de Maduro podría tener en el equilibrio político del país. Según publicó Europa Press, las palabras de Moreno reflejan la sensibilidad política española frente a la situación venezolana, especialmente por los lazos históricos, sociales y familiares que existen entre ambas comunidades. Moreno no solo aseguró estar pendiente del desarrollo de los acontecimientos, sino que reiteró su apoyo a la aspiración de los venezolanos por un futuro donde las libertades y los procesos democráticos sean respetados plenamente.

El seguimiento constante de la situación por parte de la Junta de Andalucía busca mantener informados y protegidos a los ciudadanos españoles residenciados en Venezuela. Europa Press destacó que el contexto internacional derivado de la acción estadounidense ha puesto de nuevo en el centro del debate la protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos en Venezuela, así como la obligación de los gobiernos regionales y nacionales de velar por sus ciudadanos en situaciones de crisis en el exterior.