Miles de venezolanos se concentran en Sol para celebrar la detención de Maduro al grito de "y ya cayó, y ya cayó"

Mariana Gonzáles, quien emigró de Venezuela hace una década, compartió que ve en estos días la oportunidad de que Venezuela siga el camino de la libertad y el regreso de la libre expresión. Según detalló Europa Press, centenares de ciudadanos venezolanos y simpatizantes se reunieron este sábado en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la noticia del arresto del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos. Autoridades de la Delegación del Gobierno en Madrid estimaron la asistencia en alrededor de 3.000 personas, quienes durante varias horas se mantuvieron coreando consignas como “y ya cayó, y ya cayó, este Gobierno ya cayó”, enarbolando banderas venezolanas y expresando expectativas de cambio en su país de origen.

Los manifestantes, muchos con carteles agradeciendo al expresidente estadounidense Donald Trump, destacaron su papel en la detención de Maduro. Entre los mensajes se leían frases como “gracias Trump por el milagro” y “Trump, gracias por darnos libertad”. De acuerdo con Europa Press, Darío Pérez, uno de los asistentes, manifestó que, para él, este acontecimiento es “el mejor regalo de Navidad que Trump podía haber hecho a Venezuela”, mientras colocaba la bandera nacional venezolana en el árbol de Navidad colocado en el centro de la plaza. Pérez aseguró que ambos él y sus compatriotas se sienten “infinitamente agradecidos” por la intervención de Trump, calificándola como la más valiente tomada frente a la situación venezolana en los últimos años.

Durante la concentración, los presentes también entonaron cánticos en favor de la libertad y contra Maduro, mientras solicitaban la liberación de los presos políticos y la posibilidad de retorno seguro para quienes se encuentran fuera de Venezuela. Tal como consignó Europa Press, los participantes consideraron el acontecimiento una oportunidad para recuperar derechos y defender una transición hacia la democracia plena. Gabriela Bello, otra de las manifestantes citada por el medio, describió el ambiente como uno de celebración y esperanza, enmarcando la movilización en el apoyo a figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González, a quienes consideran representantes de la lucha democrática venezolana.

La manifestación atrajo la atención de transeúntes y turistas en el centro de Madrid. Algunos, como Mario Galán, quien paseaba por la zona cuando inició la concentración, decidieron sumarse espontáneamente a la celebración al percibir la magnitud y el entusiasmo de los congregados, reportó Europa Press. La jornada estuvo ambientada por música y bailes, generando una atmósfera festiva que contrastaba con la gravedad de las razones que llevaron al exilio a buena parte de los asistentes.

A la convocatoria, impulsada por la plataforma “España con Venezuela. Hasta el final”, se sumaron representantes de partidos políticos españoles, quienes manifestaron su respaldo a los manifestantes. Europa Press detalló que el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, acudió al lugar y expresó que su formación representa a quienes en España se oponen al régimen instaurado por Hugo Chávez y sostenido por Maduro. De los Santos criticó al gobierno del PSOE, calificándolo como defensor de la continuidad del actual sistema venezolano y solicitó que el Gobierno de España reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, además de felicitar a María Corina Machado por ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

También acudió José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, quien exigió la ruptura total de relaciones diplomáticas entre España y Venezuela y describió al gobierno venezolano como una “narcodictadura”. Fúster sostuvo que “la Justicia puede ser lenta, pero siempre llega para todas las tiranías y para todos los autócratas socialistas”, e instó a que este sea el momento en que Venezuela abra un proceso hacia nuevas normas democráticas.

A lo largo de la jornada, los manifestantes insistieron en la necesidad de mantener la presión internacional para asegurar el respeto a los derechos humanos y a la liberación de los encarcelados por motivos políticos, confiando en que la detención de Maduro marque el inicio de un cambio estructural en el país. Según publicó Europa Press, la movilización en la Puerta del Sol reflejó tanto el deseo de justicia para Venezuela como la determinación de sus ciudadanos en el extranjero de seguir organizados y participativos a favor de reformas políticas y sociales.