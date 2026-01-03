Milei celebra la "captura del dictador" Maduro, el "mayor enemigo de la libertad" en el continente

Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei hicieron énfasis en las relaciones internacionales y los mecanismos de financiamiento asociados al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente argentino denunció que el mandatario venezolano había “fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá, brindado apoyo logístico al grupo Hamás y a la guerrilla en Colombia”, apuntando además que estos supuestos respaldos contaban con recursos provenientes del narcotráfico, específicamente “a través del Cártel de los Soles”, una organización que el actual gobierno argentino designó como grupo terrorista en agosto de 2023. De acuerdo con la oficina presidencial argentina, la caída del dirigente venezolano representa, según sus palabras, “un avance decisivo contra el narcoterrorismo”, con la expectativa de que abra una etapa donde “el pueblo venezolano recupere la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos”.

Según informó el medio Europa Press, Javier Milei celebró este sábado la detención de Nicolás Maduro y lo calificó como “la captura del dictador venezolano”. En un comunicado oficial, el mandatario argentino destacó que el gobierno encabezado por Maduro ha representado “el mayor enemigo de la libertad en el continente”, asignándole un rol comparable al desempeñado por Cuba durante la década de los años setenta, cuando, según Milei, el régimen cubano “exportaba el comunismo y el terrorismo a toda la región”.

El comunicado difundido por la presidencia argentina no solo abordó el impacto regional del gobierno venezolano, sino que también señaló estrategias empleadas para influir en otros países. Milei sostuvo que el gobierno de Maduro “ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente mediante ataques de migración masiva”. Además, acusó a la administración venezolana de tejer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales calificadas como progresistas, a las que responsabilizó de colaborar en la promoción de “la izquierda radical a nivel mundial”.

El presidente argentino subrayó que los ingresos generados por el narcotráfico, vinculados al denominado Cártel de los Soles, financian las actividades atribuidas a la estructura comandada por Maduro. Milei recordó que el actual gobierno argentino declaró a esta organización como grupo terrorista el 26 de agosto, reforzando con ello la visión de su gabinete sobre los riesgos asociados a la continuidad de dicho régimen en Venezuela.

El respaldo a los sectores opositores venezolanos fue otro de los ejes centrales del pronunciamiento oficial. Milei brindó su apoyo explícito a María Corina Machado y Edmundo González, refiriéndose a ellos como “dirigentes legítimos” de Venezuela. El mandatario manifestó su confianza en que el proceso iniciado con la detención contribuya a “abrir una etapa que permita a los venezolanos recuperar plenamente la democracia y el respeto a los derechos humanos”. El comunicado también recoge el llamado del presidente argentino al fin de la “opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista que encabezaba Maduro”.

Tras conocer la noticia de la detención, Javier Milei reaccionó en redes sociales utilizando su característica consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”, y difundió la noticia de la captura de Maduro junto a un mensaje celebrando el avance de la libertad en la región. El video que acompañó su publicación corresponde a su intervención en la pasada cumbre de países del Mercosur, celebrada en Brasil. Durante esa cita, celebrada el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Milei elogió la presión ejercida por Estados Unidos y el expresidente Donald Trump destinada a “liberar al pueblo venezolano”. Sostuvo además que “el tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”, e instó a los demás gobiernos a legislar y pronunciarse contra lo que denominó el “experimento autoritario” venezolano.

Según consignó Europa Press, el mandatario argentino caracterizó al gobierno de Maduro como “una dictadura atroz e inhumana” que, bajo su punto de vista, “extiende una sombra oscura sobre la región”. Milei advirtió que la permanencia de este tipo de regímenes podría tener consecuencias para todos los países del continente. “Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo”, declaró en el comunicado.

A través de los mensajes oficiales y sus intervenciones públicas, Javier Milei ha puesto en primer plano la situación política y de derechos humanos en Venezuela, enfatizando la necesidad de una respuesta regional coordinada ante fenómenos que, según el gobierno argentino, no se limitan a las fronteras venezolanas.