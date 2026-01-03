Metsola defiende una salida "pacífica y democrática" para los venezolanos: "Merecen vivir en libertad"

Roberta Metsola insistió en la necesidad de que el pueblo venezolano pueda decidir sobre su futuro sin opresión y bajo plenas garantías democráticas, destacando que las próximas horas serán determinantes para el curso político de Venezuela. Así lo comunicó a través de la red social X, en el contexto de la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas y la posterior detención de Nicolás Maduro, acciones que han concentrado la atención internacional. Según publicó Europa Press, la presidenta del Parlamento Europeo subrayó que la Eurocámara respalda sin reservas a la ciudadanía venezolana en estos momentos decisivos y reiteró la importancia de una solución pacífica y democrática.

De acuerdo con la información presentada por Europa Press, Metsola enfatizó que los venezolanos "merecen vivir en libertad tras años de opresión" y sostuvo que "Venezuela será libre", dejando clara la posición del Parlamento Europeo ante el proceso en curso. En su declaración pública, la presidenta recordó que la cámara legislativa europea ha mantenido de manera constante que Nicolás Maduro no es considerado legítimo ni elegido como jefe de Estado en Venezuela. Esta postura se mantiene incluso ante los recientes acontecimientos que implicaron la intervención militar estadounidense y el arresto del mandatario venezolano, quien será trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados a delitos de narcotráfico y corrupción, según consignó el medio.

En el texto difundido en la red social X, Metsola también hizo referencia al marco legal internacional, subrayando el compromiso del Parlamento Europeo con la defensa del Derecho Internacional y el apoyo inequívoco a la democracia. Detalló que la Eurocámara reconoce solo la "voluntad legítima del pueblo de Venezuela" como base para la elección de sus líderes, descartando cualquier atajo que no contemple principios democráticos plenos y legítimos. Además, según informó Europa Press, la presidenta del Parlamento Europeo señaló que la institución ha sostenido siempre el respaldo a la soberanía popular venezolana en la elección de su destino político.

En su mensaje, Metsola expresó que la población de Venezuela debe tener la oportunidad de tomar decisiones de manera libre, sin opresiones por parte de las autoridades, y con todas las garantías propias de un sistema democrático. El medio Europa Press detalló que la funcionaria europea remarcó la urgencia del momento político tras la intervención de Estados Unidos sobre suelo venezolano, señalando que la comunidad internacional debe vigilar que se garantice el respeto a los derechos humanos y la integridad de los procesos democráticos.

Metsola señaló específicamente que "las próximas horas y días serán críticos", una frase que, según divulgó Europa Press, refuerza la atención puesta en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, tanto por la situación de las instituciones del país como por la incertidumbre tras la detención de Nicolás Maduro. La presidenta de la Eurocámara hizo hincapié en el respaldo de la Unión Europea a una salida orientada por el respeto a la paz y la legalidad, y subrayó la voluntad de la Unión de actuar como garante de los derechos fundamentales ante el clima de tensión generado tras la acción militar estadounidense.

Tal como publicó Europa Press, el pronunciamiento de Metsola constituye la reacción oficial del ente legislativo europeo frente a la operación militar de Estados Unidos, en la cual se arrestó a Nicolás Maduro en Caracas, abriendo un escenario de expectación sobre el futuro institucional de Venezuela. La presidenta del Parlamento Europeo concluyó su intervención reiterando la posición mantenida por la Eurocámara: los ciudadanos venezolanos deben vivir en libertad y sus derechos democráticos deben ser respetados en todas las fases de la transición que enfrenta el país.