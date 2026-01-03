Los Comuns condenan los bombardeos de EE.UU. a Venezuela y llaman a la "movilización social"

La agrupación política Comuns instó a la comunidad internacional a pronunciarse rotundamente contra las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano, subrayando que solo la diplomacia puede evitar una escalada bélica de mayor alcance. En un comunicado difundido en la red social X y recogido por Europa Press, los representantes de Comuns enfatizaron que “una agresión militar ilegal, contraria al derecho internacional, no es en ningún caso justificable”, y reiteraron su condena a la política exterior impulsada por la administración de Donald Trump, caracterizada según el texto por el uso de la fuerza y las amenazas.

Según detalló Europa Press, el comunicado sostiene que los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela constituyen, en opinión de Comuns, una vulneración grave de las normas internacionales. Por ello, la formación política reclamó a las instituciones nacionales, como el Estado, así como a la Unión Europea y a todos los actores internacionales relevantes, que se sumen a la condena de estos hechos. Además, hicieron un llamado a la sociedad para que se movilice en rechazo a esta intervención militar.

En palabras de la organización, la única vía legítima para abordar las diferencias entre Estados soberanos radica en el empleo de la diplomacia, el diálogo y el multilateralismo. Comuns defendió que estos instrumentos representan las únicas alternativas viables para mantener la paz y la estabilidad en las relaciones internacionales, y advirtieron que la inacción política podría derivar en una nueva confrontación armada de alcance global.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el comunicado recalcó la necesidad de evitar que la situación escale bajo el impulso de iniciativas impulsadas por la política estadounidense. En ese sentido, desde Comuns se responsabiliza de forma específica a la estrategia seguida por Donald Trump, a la que atribuyen un incremento de la tensión y una preferencia por la imposición de objetivos por la fuerza sobre la búsqueda de salidas concertadas o dialogadas.

Finalmente, la declaración de Comuns recogida por Europa Press concluyó reivindicando la movilización social no solo como un acto de protesta, sino como un mecanismo indispensable para presionar a gobiernos e instituciones internacionales a favor de una postura inequívoca en defensa del derecho internacional y de la paz. El partido reiteró que la prioridad debe residir en impedir cualquier contexto que derive en el inicio de un nuevo conflicto armado, e insistió en la urgencia de actuar mediante canales diplomáticos, dejando de lado toda política exterior basada en la coacción o el empleo de la fuerza.