La ONU exige a Irán que garantice el derecho a protestar de los ciudadanos iraníes

Las tensiones sociales en Irán se recrudecieron tras días de protestas callejeras que, según la ONU, han dejado un saldo de al menos seis personas muertas, entre ellas un agente, además de decenas de detenidos y heridos. En el quinto día consecutivo de manifestaciones en diversas ciudades del país, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad llevaron a que las autoridades intensificaran la respuesta policial. Según informó el medio Europa Press, las manifestaciones tienen lugar en un contexto marcado por el descontento social y las dificultades económicas que enfrentan millones de ciudadanos iraníes.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido un mensaje de preocupación ante los informes de violencia surgidos desde Irán. De acuerdo con Europa Press, Volker Turk, quien encabeza dicha oficina, instó públicamente a las autoridades iraníes a preservar el derecho a la protesta pacífica. En su comunicado a través de la red social X, Turk declaró: "Hago un llamamiento a las autoridades para que garanticen el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Todas las personas deben poder protestar pacíficamente y expresar sus quejas".

Según publicó Europa Press, las cifras oficiales del gobierno iraní señalan alrededor de 30 detenidos en un barrio de Teherán, a quienes acusan de "abusar del derecho de los ciudadanos a protestar e intentar generar inseguridad y perturbar la paz pública". Las fuerzas de seguridad han respondido con arrestos y acciones destinadas a disuadir concentraciones, alegando que algunos participantes han perturbado el orden.

La ONU, según detalla Europa Press, continúa monitoreando la situación y ha reiterado su inquietud por la posibilidad de violaciones a derechos fundamentales. El organismo ha recordado la necesidad de proteger los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, considerando que son elementos esenciales en cualquier sociedad.

El trasfondo de estas movilizaciones se encuentra en la notable disminución del poder adquisitivo de amplios sectores de la población iraní. Este deterioro económico ocurre al mismo tiempo que aumentan las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, las cuales han afectado severamente la economía local. Europa Press también señaló que Israel, junto con Estados Unidos, mantiene la presión sobre Irán respecto a su programa nuclear, incrementando la tensión con amenazas y acciones militares, como los bombardeos contra el país centroasiático en el pasado junio, en los que fallecieron aproximadamente mil personas.

En medio de este escenario, las autoridades y organismos internacionales se mantienen en alerta ante posibles nuevas manifestaciones y una escalada de la respuesta represiva. De acuerdo con Europa Press, la comunidad internacional ha reiterado su preocupación por la persistencia de la violencia y los arrestos en Irán, así como la posible vulneración de los derechos humanos durante la gestión de las protestas.

Las manifestaciones, de acuerdo a los reportes recogidos por Europa Press, surgieron como expresión de diversas demandas sociales y económicas, canalizando el malestar acumulado por una parte importante de la sociedad iraní. La presencia de fuerzas de seguridad en las calles y los enfrentamientos registrados reflejan la gravedad del malestar social y la tensión política existente al interior del país.

El papel de la ONU y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha cobrado especial relevancia, puesto que, según Europa Press, han buscado propiciar una reacción internacional orientada a la protección y garantía de los derechos de los manifestantes en Irán. Las demandas de mayor libertad y la denuncia de restricciones legales y políticas han sido parte central del discurso tanto de los organismos internacionales como de las voces que reclaman el respeto a los derechos fundamentales en el país.

Mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución de la situación interna y la respuesta oficial, la opinión pública internacional y diversas organizaciones continúan exigiendo que se garantice el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos iraníes implicados en las protestas. Las acciones del gobierno, sus consecuencias y la reacción de la comunidad internacional siguen conformando un escenario complejo y en desarrollo, según lo reportado por Europa Press.